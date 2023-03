Avril Lavigne že v romanci z novim. Gre za bivšega ljubimca Kylie Jenner

Minil je komaj kakšen teden od razdrtja zaroke med Avril Lavigne in Modom Sunom. »V enem tednu se je moje življenje postavilo na glavo, toda še naprej bom pokončno sledil svojemu srcu, čeprav je zlomljeno,« je konec ljubezni strto potrdil Mod Sun. In zdaj doživel še en udarec. Njegova bivša se v javnosti že drži za roke in se strastno poljublja z raperjem Tygo, bivšim ljubimcem Kylie Jenner.

Novi srčni izbranec kanadske pevke je raper Tyga. FOTO: Jayne Kamin-oncea Usa Today Sports

Konec prejšnjega meseca so začele krožiti govorice, da nora zaljubljenost med Avril in Sunom že po 10 mesecih zaroke bledi ter da se je njuno razmerje znašlo na točki brez vrnitve. V tem času so paparaci ujeli Avril med večerjo s Tygo v elitni restavraciji Nobu. »Avril in Tyga sta le resnično dobra prijatelja in prav nič več. V razhod ni bila vpletena nobena tretja oseba,« je tedaj izdal vir, a vsega očitno ni vedel. Ali pa sta Tyga in Avril prijateljstvo nadgradila šele po razdrti zaroki.

Tyga je bil med letoma 2014 in 2017 v razmerju s Kylie Jenner, zaradi katere je razdrl triletno romanco z mamo njegovega edinca, pevko Blac Chyno.

Mod Sun še ni dobro pogoltnil cmoka ob razodetju, da je dobil košarico, ko je njegova bivša poletela s Tygo v svetovno prestolnico ljubezni. V Pariz, kjer jo je Sun aprila lani med menda skrajno romantično plovbo po reki Seni zasnubil. Zdaj je tam z drugim. Prejšnji teden so namreč parček opazili na zabavi Leonarda DiCapria v pariški restavraciji Kùkù, na zabavo sta prišla skupaj. Le nekaj dni pozneje, v začetku tega tedna, sta se strastno poljubljala na eni izmed zabav ob pariškem tednu mode. »Tyga in Avril se šele spoznavata. Vse je še zelo sveže in novo, zelo sproščeno in neobvezujoče,« je nekdo komentiral novo romanco.