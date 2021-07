Angelina z otroki na počitnicah v Franciji

Ves čas je nosila predpisano zaščitno masko. Foto: osebni arhiv

Tudi velike filmske zvezde si poleti vzamejo čas za oddih. Potem ko jez vsemi svojimi šestimi otroki junijske proste dneve preživljala v New Yorku, se je v četrtek pojavila v Parizu. Tokrat so jo spremljali le trije potomci, in sicer 16-letna, 15-letnain 17-letniŠestinštiridesetletna igralka in režiserka je počitnice združila s poslom, vendar je povedala, da je prišla v Pariz predvsem zato, da bi se zabavala s svojo družino. Najprej so jo fotografi opazili v bližini Montmartra, kjer so si ogledali razstavo The World Of Banksy, potem so si privoščili kosilo v restavraciji Sadelle. Družina se je v spremstvu telesnih stražarjev odpravila na Elizejske poljane in obiskala butično parfumerijo Guerlain, katere muza je ameriška oskarjevka.Pred trgovino se je zbrala množica ljudi in pozdravljala slavno družino, telesni stražarji pa so ji morali z odganjanjem oboževalcev utirati pot. Angelina se je kljub temu povsem sproščeno zabavala s svojimi otroki, ves čas pa je za roko držala Zaharo. Nekateri mediji so ji že pripisali, da je do otrok preveč zaščitniška. Za to priložnost si je zvezdnica omislila tudi povsem sproščen poletni videz. Nosila je široke lanene hlače in preprosto belo majčko, ves čas, tudi zunaj, pa je nosila belo masko. Prav tako so bili z maskami zaščiteni vsi trije otroci.So pa mediji ob tej priložnosti izpostavili tudi, da je na družinskih počitnicah manjkal 19-letni sin, in spomnili, da je bila njegova posvojitev morda vprašljiva. Angelinin nekdanji sodelavec, ki je prek neprofitne organizacije v Kambodži pomagal Angelini pri posvojitvi, je namreč nedavno razkril, da so sprožili preiskavo zoper, žensko, ki je v Kambodži izvedla več spornih posvojitev. Do zdaj je namreč veljalo, da so Maddoxovi biološki starši umrli, torej naj bi bil sirota, a verjetno je tudi, da so ga kot dojenčka starši prodali Galindovi za 100 dolarjev, kot naj bi več drugih otrok. Prav Galindova je vodila Maddoxovo posvojitev.Angelino so ob začetku poletja začeli videvati pred newyorškim stanovanjem njenega bivšega moža, s katerim sta bila poročena med letoma 1996 in 1999. Po pisanju medijev naj bi bile zadeve že zelo resne, igralka naj bi svoje otroke že seznanila z njim, poleg tega pa naj bi družina prav zaradi Jonnyja Leeja, ki je zaslovel v filmu Trainspotting, razmišljala o selitvi v New York. Igralka je še vedno v bitki z nekdanjim možemza skrbništvo nad njunimi šestimi otroki.