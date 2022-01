Andrew ostal brez vsega

Kraljica Elizabeta II. je, potem ko je ameriški sodnik zavrnil zahtevo princa Andrewa za zavrnitev tožbe, ki jo je zoper njega vložila Virginia Roberts Guiffre, sinu odvzela vse častne vojaške nazive in pokroviteljstva, prav tako ne bo več smel uporabljati naziva njegova kraljeva visokost.

Kot so sporočili iz Buckinghamske palače, se bo moral Andrew na sodišču braniti kot »član civilne družbe« in ne kraljeve družine. Odvzem vojaških nazivov so zahtevali tudi britanski vojaški veterani, več kot 150 jih je podpisalo peticijo in podpise poslalo kraljici, ta pa se je odločila, da njihovo mnenje upošteva.

Andrew je sicer komaj peti član kraljeve družine v zgodovini, ki je izgubil pravico do uporabe naziva kraljeva visokost. To se je po ločitvi zgodilo njegovi nekdanji ženi Sarah Ferguson, princesi Diani ter princu Harryju in njegovi ženi Meghan, ko sta se pred dvema letoma odločila zapustiti kraljevo družino.

150 veteranov je podpisalo peticijo za odvzem.

Andrewa, ki očitke Guiffrejeve o spolnem nadlegovanju, ko je bila še mladoletnica, vseskozi zanika, so odvetniki sicer že večkrat pozvali, naj z njo sklene zunajsodno poravnavo. Če ne zaradi drugega, »zaradi mame«, ki je lani pretrpela veliko, letos pa naj bi bilo zanjo veselo leto, saj zaznamuje 70 let na prestolu.

Ker se Andrew s tem ni strinjal, ga zdaj čaka sodna obravnava, kar lahko pomeni večurno navzkrižno zasliševanje, med katerim bo moral odgovarjati na mnoga neprijetna vprašanja, ki bodo najverjetneje zadevala njegovo intimno življenje, spolne prakse, celo podrobnosti o intimnih predelih.

Le štirje pred njim so izgubili naziv kraljeva visokost, med njimi princ Harry in Meghan. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

»Mislim, da se Andrew ne zaveda, kako ostri so lahko ameriški odvetniki. Ne bodo se brzdali, vprašajo ga lahko kar koli in moral bo odgovoriti. Ves svet bo izvedel za njegove najbolj sramotne in intimne skrivnosti,« je dejal eden od ameriških odvetnikov, ki ni želel biti imenovan.