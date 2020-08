Amy Adams se bo spremenila v psa

Zgodba o ženski, ki je po rojstvu sina privezana na hišo in jo vse bolj skrbi, da se spreminja v psa.

GETTY IMAGES V filmu bo igrala in ga tudi producirala. FOTO: Gareth Cattermole/Getty Images

6

nominacij za prestižnega oskarja si je priigrala Amy Adams.

Ameriška igralkabo združila moči s produkcijsko hišo Annapurna Pictures producentke in podjetniceter producirala film Nightbitch. Filmska zgodba bo priredba romanaNightbitch, ki bo izšel prihodnje poletje.Zgodba, tako knjižna kot filmska, izpostavlja absurdne in divje resnice materinstva, bes, ženski jaz; gre za črno komedijo o ženski, nekdanji umetnici, ki je po rojstvu sina ostala priklenjena na dom, vse se ji dogaja le v povezavi z družinskim življenjem in čedalje bolj jo skrbi, da se bo spremenila v – psa. Njen mož, ki dela pet dni v tednu in je zaradi službe precej odsoten, njenih strahov ne jemlje resno in jih zavrača kar iz hotelskih sob. Tako se je prisiljena sama spopasti z resnimi manifestacijami svoje osamljenosti in tesnobe, njena družba je le dveletni sin. Medtem ko njeni simptomi postajajo vse močnejši, poskuša skrivati svojo drugo, pasjo identiteto. Po katastrofalnem spopadu z družinsko mačko se mati vendarle odloči poiskati pomoč za svoje stanje – v zeliščni piramidni shemi, skupini mam, ki jim je vsem ime Jen, in pri Wandi White, skrivnostni akademičarki, ki se je specializirala za bajeslovno narodopisje.No, Adamsova, ki je igrala v številnih uspešnicah in si prislužila tudi šest nominacij za prestižno filmsko nagrado oskar, bo v črni komediji tudi igrala, prevzela bo glavno vlogo. Yoderjeva bo poskrbela za scenarij, obenem pa bo izvršna producentka z Ellisonovo,inAdamsova je že igrala v štirih Annapurninih filmih Gospodar (The Master), Ameriške prevare (American Hustle) in Mož iz ozadja (Vice), vloge v njih so ji prinesle nominacije za oskarja, ter Ona (Her). Nazadnje je bila za oskarja nominirana 2019. za stransko vlogo v filmu Mož iz ozadja; igrala je še v filmih Prihod, Nočne ptice, Velike oči. U. S.