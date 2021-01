Ameriško zvezdnico ugrabili v Afriki: Grozili s puško in nas natrpali v kamion

Moški s puškami so jo prisilili sestopiti s tovornjaka. FOTO: Osebni Arhiv

Igralka(40), ki zadnje mesece zbuja pozornost predvsem, zaradi svojega novega življenjskega sloga, je šokirala z izpovedjo zelo osebne izkušnje, ki jo je doletela v Afriki. Nekoč je potovala po Mozambiku s svojimi prijateljicami in bila je žrtev ugrabitve lokalne kriminalne združbe.Neznani moški so zajeli kamion v katerem se je vozila skupaj s prijateljicami in jih s puškami prestavili v drugo vozilo. »Stali so pred nami z orožjem in zahtevali, da se nemudoma prestavimo v drug kamion, ki je bil poln orožja,« je razložila Wilsonova. Odpeljali so jih v oddaljeno kočo, kjer so preživeli noč. Slavna igralka je povedala, da je šele takrat ugotovila, da se dobro znajde v krizni situaciji, saj je odigrala vlogo pravega vodje in ohranila mirno kri. Mirila in tolažila je tudi ostala dekleta, ki so bila precej na trnih. Naslednje jutro so jih spustili na svobodo in jim vrnili kombi.