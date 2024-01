Alain Delon zaradi klevet s tožbo nad sina

V družini legende francoskega filma Alaina Delona so se pojavile velikanske razpoke, ki zvezdniku v 89. letu starosti kratijo zasluženi mir. »Le kateri oče bi to prenašal?« se je ostareli igralec obrnil na svojega odvetnika Christopha Ayelo, ko je v najuglednejši francoski reviji Paris Match prebral, da je senilen, onemogel in z eno nogo že v grobu.

Še huje: to so bile besede njegovega sina Anthonyja, ki mu igralec tovrstnega nespoštovanja nikakor ne bo odpustil. Zaradi obrekovanja ga želi zvleči na sodišče.

Bil je eden najbolj oboževanih moških na svetu. FOTO: Ifa Film

Alain ni med tistimi, ki bi na starost gledali skozi rožnata očala. »Grozna je. Ničesar več ne zmorem. Vid te zapusti. Nisi več videti kot ti. Zbujaš se z bolečinami v sklepih. Misel na staranje mi nikoli ni bila všeč, zdaj pa vidim, s kakšnimi preprekami in bolečinami moraš živeti iz dneva v dan,« je brez ovinkarjenja priznal predlani, čeprav si je do tedaj že precej opomogel po kapi leta 2019.

Toda čeprav morda ni v najboljši telesni formi, od svojih otrok ni pričakoval, da ga bodo zategadelj vlačili po zobeh in pritegovali medijsko pozornost. »Ne govori veliko. Utrudi ali vznevolji ga, ko ga prosimo, naj kaj ponovi, saj njegov glas ni več vedno jasen ali slišen,« je sin Anthony dejal v intervjuju za francosko revijo in dodal, da je njegov oče oslabljen in da tega svojega zatona ne more več prenašati. Še več, celo tako slab je, da je bil minuli božič zanj zelo verjetno tudi njegov zadnji.

Alain Delon naj bi močno opešal in tega svojega zatona ne prenaša dobro.

Delon sovraži starost. FOTO: Gwendoline Le Goff/panoramic/starface

To je Alain prebral v reviji in že v nekaj urah po objavi prek svojega odvetnika ostro odgovoril. »Alain je bil zelo šokiran nad medijskim izbruhom, ki ga je zorkestriral njegov sin,« je zapisal odvetnik Ayela in napovedal tožbo. Predvsem zaradi pranja umazanega perila v javnosti, a tudi – tako se je igralec zaupal odvetniku – zaradi Anthonyjeve agresivnosti, s katero mu nenehno meče pod nos, da je senilen.

Družina proti negovalki

Anthony Delon se bo na sodišču očitno moral soočiti z očetom. Pa tudi s svojo mlajšo polsestro Anouchko, ki je zaradi klevet v istem intervjuju prav tako sklenila tožiti obrekljivega polbrata. Ta ji je namreč očital sodelovanje pri zlorabi očeta in jo je menda celo prijavil policiji.

»Moja sestra nikoli ni obvestila ne mene ne najinega brata Alain-Fabiena, da je naš oče med letoma 2019 in 2022 med obiski zasebne švicarske klinike opravil pet testov zaznavanja. Nobenega ni naredil,« je zaupal reviji in dodal, da je to nedvomno znak njegove »kognitivne degradacije. To kaže na njegovo psihološko oslabelost, zaradi česar je zelo ranljiv.« Ali, preprosteje, zaradi slabega duševnega zdravja bi zlahka postal tarča izkoriščanja.

88 let ima Alain Delon.

Hiromi Rollin so očitali, da se hoče dokopati do igralčevega bogastva. FOTO: Arhiv S. N.

»Dejstvo je, da je rezultate teh testov skrila pred nami iz osebnih razlogov. Za slednje mi ni kaj dosti mar, hujše je, da je s tem prikrila tudi stisko, v kateri se je znašel oče. S tem ga je spravila v nevarnost in je zato soudeležena pri vsej zlorabi in nasilju, ki ju je oče utrpel.« S tem je Anthony pokazal na lansko poletje, ko so zvezdnikovi otroci, tedaj združeni, nastopili proti igralčevi negovalki Hiromi Rollin.

Ta je zanj po kapi leta 2019 sprva dobro skrbela, nato pa naj bi postajala vse bolj nasilna, začela je omejevati Alainove stike z otroki, svojemu varovancu skrivaj kradla in ga hotela pregovoriti, da bi premoženje, ocenjeno na 250 milijonov, v oporoki prepustil njej. Stvari so se celo tako zaostrile, da so jo morali s pomočjo varnostnikov fizično odstraniti z igralčeve posesti. Proti Rollinovi so igralčevi otroci zaradi nadlegovanja in ogrožanja vložili tožbo, na katero je negovalka odgovorila s protitožbo.

Na začetku januarja je tožilec tožbo proti Rollinovi in njeno protitožbo zavrgel zaradi pomanjkanja dokazov. A nič od tega se sploh zgoditi ne bi smelo! Morda bi se vsemu lahko tudi izognili, ko bi vedeli za očetovo duševno stanje, ki so ga razkrili zamolčani testi, zdaj ocenjuje Anthony. »Anthonyjev cilj pri tem je en sam – omadeževati Anouchkin ugled in zamajati edinstven odnos, ki že od nekdaj obstaja med Alainom in njegovo hčerko,« pa se je odzval igralčev odvetnik, medtem ko je Anouchkin napovedal tožbo zaradi obrekovanja in nadlegovanja.