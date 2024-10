Al Pacino potrdil: konec je

Ameriški igralec Al Pacino te dni promovira svoje spomine, ki pod naslovom Sonny Boy, naslovljeni z njegovim nadimkom iz najstniških let, na knjižne police prihajajo 15. tega meseca.

Prav v okviru predstavitve knjige pa je 84-letna legenda potrdila, da s 54 let mlajšo producentko kuvajtsko-ameriškega rodu Noor Alfallah nista več v intimni zvezi, sta pa ostala prijatelja in skupaj vzgajata sina.

Pacino in Alfallahova sta se spoznala konec leta 2010, zvezo sta potrdila leta 2022. Lani sta se jima je rodil sin Roman, da je res njegov, se je igralec prepričal s testom očetovstva.

»Al in Noor sta še vedno zelo dobra prijatelja, to sta bila tudi prej in skupaj vzgajata sina,« je izjavil Pacinov predstavnik za medije.

V svoji skoraj 60 let dolgi karieri se je Pacino sestajal z Beverly D'Angelo in Diane Keaton, iz treh zvez ima štiri otroke, piše Mail Online.