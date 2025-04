Že 20 let uprizarjajo pasijon

Tudi v cerkvi Sv. trojice na Gorci je v teh predvelikonočnih dneh nadvse pestro, ob blagoslovih presmecev so pripravili tudi znameniti Kristusov pasijon, v katerem je glavno vlogo odigral Aleš Arbaiter, kronistka Leonida Šumenjak pa je zgodbo povezala.

V igralski zasedbi so se odlično izkazali člani skupine Oračev Goli Vrh ter skupine Šeg in navad Turističnega društva Podlehnik ter bodoči birmanci in prvoobhajanci. Kar 50 sodelujočih je doživeto uprizorilo Kristusovo trpljenje, MCPZ Sv. Trojica Haloze z zborovodkinjo Marijo Feguš Friedl pa je poskrbelo za izvrstno petje in igranje na orgle.

Takoj nove priprave

Pasijon je 20-letni kulturni projekt pri Sv. Trojici na Gorci, ki poveže veliko prostovoljcev. Odlikujejo ga izvirnost, neposredni stik z gledalci, čudoviti ambient haloške katedrale in hkrati veličastnost ter mogočnost prostora oziroma cerkve. Priprava pasijona je vsakoletni izziv za vse sodelujoče, izvedbe za prihodnje leto pa se lotijo že po velikonočnih praznikih.

Zasedbo sestavlja več generacij, kar daje igri prav poseben čar in zagnanost, udeleženci pa poskrbijo tudi za scenarij, obleko, glasbeno podlago, pripravam na veliki dan tako namenijo ure in ure prostega časa.