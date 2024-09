Adele šokirala oboževalce: če bo to dopustila, bo izgubila spoštovanje

Las Vegas je zadnja glasbena postaja britanske pevke Adele, ki se bo po nastopih tam za nekaj časa umaknila z glasbenih odrov in se posvetila drugim projektom.

»Po vsem, kar se je dogajalo, si želim dolgega odmora in nekaj časa početi druge kreativne stvari. Doma sploh ne pojem več, kako čudno je to?« je pred desetimi razprodanimi koncerti v Münchnu povedala za nemški ZDF.

A očitno bodo njene oboževalce solze na zadnjih nastopih oktobra in novembra letos drago stale. Mnogi so namreč šokirani nad cenami vstopnic za poslednje koncerte pred velikim glasbenim odmorom.

Na spletni strani SeatGreek je za mesta pod odrom treba odšteti tudi več kot 4500 evrov, za bolj oddaljena pa od 3000 do 4300 evrov, cene se začnejo pri 2000 evrih.

K vsemu skupaj so svoj lonček primaknili še preprodajalci: vstopnice na črnem trgu dosegajo ceno od 11.700 evrov pa do vrtoglavih 63.000 evrov za mesta pod odrom.

Mnogi so zgroženi in so nezadovoljstvo izrazili na družbenih omrežjih:

»Vstopnice München so bile brezplačne v primerjavi s tem.« »Če boš kot umetnica dovolila to, bom izgubil vse spoštovanje do tebe.« »Zato toliko Američanov na koncernih v Nemčiji,« pišejo njeni oboževalci.

Adele očitno pripravlja finančne zaloge pred glasbenim odmorom in ob začetku igralske kariere.

»Že leto dni obiskuje intenzivne vaje za igro pri enem od vrhunskih trenerjev v Hollywoodu. Ko se za nekaj odloči, se temu preda 100-odstotno,« je za Daily mail povedal vir.

Drugi je dodal, da bo zagotovo, če ga še ni, obiskovala tudi tečaj izgovarjave, saj bo sicer njeno narečje omejilo nabor zanjo primernih vlog.

A čeprav so cene vstopnic za njene koncerte res zasoljene, je ta mesec v javnost prišla vest, da je Adele dobila ponudbo za nastope na Kitajskem, za katere bi prejela 180 milijonov evrov, vendar je ponudbo za morda največji honorar v karieri zavrnila.