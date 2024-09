Adele zavrnila Kitajce: ponujali so ji vrtoglavih 200 milijonov dolarjev

Britanska pevka Adele je zavrnila ponudbo, ob kateri se vam bo zvrtelo. Da bi podaljšala turnejo, so ji ponudili 200 milijonov dolarjev. Pevki so ponudili, da bi nastopala v kitajski igralnici Macau. Turneja bi bila podobna nastopom v Las Vegasu, kjer zadnja leta gostuje pevka.

Weekends With Adele so se začeli leta 2022, končali pa se bodo letos. Skupno bo za njo 100 koncertov, za vsakega pa naj bi na račun prejela 500.000 funtov. Kitajska ponudba ni edina, ki naj bi jo prejela. Za podaljšanje turneje naj bi prejela veliko ponudb iz Evrope, Azije in Južne Amerike.

»Dobila je veliko ponudb, a je vse zavrnila, ker želi biti doma z otrokom. Kitajci so ji ponudili milijone, a je ponudbo zavrnila. Na prvo mesto je postavila otroka, partnerja in sebe,« je dejal vir blizu pevke. Na nastopih v Munchenu je potrdila tudi, da je res zaročena s športnim agentom Richem Paulom.

Pevka je napovedala, da se bo po zaključku pogodbe v Las Vegasu za nekaj časa umaknila in se posvetila novemu življenju. Napovedujejo, da se bo vrnila v domovino, kjer ima v središču Londona luksuzno stanovanje.

»Zadnjih sedem let sem delala na tem in gradila novo življenje zase in zdaj ga želim živeti,« je v joku dejala na zadnjem koncertu v Münchenu.