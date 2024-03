15 let brez žene: zvezdnik si nikoli ni opomogel po težkem udarcu

Proslavil se je z naslovno vlogo v filmu Schindlerjev seznam in nato zaigral v številnih filmih ter televizijskih serijah. Kljub svetovni slavi je danes 71-letni Liam Neeson po smrti žene ostal vdovec.

Izgubo življenjske sopotnice Natashe Richardson, ki se je usodno ponesrečila marca 2009 na smučišču v Kanadi, igralec vsako leto obeleži na svoj način in in se še posebej spomni na žensko, s katero je, kot pravi, preživel 15 najlepših let življenja.

Liam Neeson sicer v igralskih krogih velja za šaljivca in za nekoga, za katerega se nikoli prav dobro ne ve, kdaj misli resno in kdaj se šali. Tako je za kultni časopis Rolling Stone pripovedoval, da mu je Natasha dobesedno zagrozila z odpovedjo poroke, če bo sprejel vlogo Jamesa Bonda v filmu Golden Eye.

Po njegovih besedah je prišel v ožji izbor, vendar njegova draga ni bila navdušena nad tem, da bi postal agent 007:

»Moral sem izbrati, kaj je zame pomembnejše: vloga ali poroka. Rekla mi je, da ne bo nič z zakonom, če postanem James Bond, saj bi bil medijski pritisk na naju prehud in ne bi mogla nikamor, ne da bi naju spremljala truma paparacev. Izbira je bila čisto preprosta,« je pripovedoval Liam.

Vlogo je na koncu dobil drugi Irec: Pierce Brosnan, Liam Neeson pa se je poročil s posebno žensko.

Poroka je bila julija 1994 na njunem posestvu v zvezni državi New York.

Njuna zgodba se sicer začenja leta 1993 na Brodwayu v ansamblu gledališke predstave Anna Christie. Natasha je bila tedaj poročena s producentom Robertom Foxom, vsej ekipi pa je bilo takoj jasno, da med Liamom in njo ni le flirt, temveč izjemna kemija, piše Gloria.hr.

Ko se je pojavila na prizorišču snemanja filma Schindlerjev seznam na Poljskem, ni bilo dvoma, da sta par in od tedaj sta bila nerazdružljiva. Leta 1995 sta dobila sina Michaela in leto kasneje Daniela.

15.obletnice smrti mame se je tudi slednji spomnil na instagramu in ob njeno fotografijo med drugim zapisal:

»Minilo je 15 let, odkar si odšla in čakam dan, ko bova zopet skupaj. Do takrat se tolažim z zavedanjem, da si vsak dan ob meni ... Upam, da si ponosna name.«