Liam Neeson pomaga trpečim otrokom

Pred kamerami se v akcijskih filmih najpogosteje prelevi v junaka, naj rešuje svet ali eno samo osebo. Podobno poskuša Liam Neeson svetu pomagati tudi v resničnem življenju, le da ne z orožjem, ampak kot Unicefov ambasador dobre volje ozavešča o krvavečih ranah sveta in človeštva, potuje na krizna območja in včasih tudi sam zaviha rokave in gara za lepši jutri vsaj ene osebe. Tako je v teh dneh, ko Unicefovo največje humanitarno skladišče na svetu praznuje 60 let delovanja, obiskal to globalno središče za oskrbo in logistiko v Københavnu in se prelevil v skladiščnika. Pridno je sestavljal pakete pomoči, ki bodo vsaj malce olajšali vsakdanjik otrokom v Afganistanu.

Igralec je za en dan postal skladiščnik.

Na Severnem Irskem rojeni zvezdnik že skoraj 20 let, od 2005., tesno sodeluje z Unicefom, v imenu katerega je že prvo leto odpotoval v Mozambik in se srečal z otroki, okuženimi z virusom hiv. Vse od tedaj potuje na tiste koščke sveta, kjer je življenje otrokom pokazalo svojo najbolj kruto plat, in je priča človeškim stiskam in trpljenju. Obiskal je sirske begunce, ki so zavetje pred vojno vihro našli v Jordaniji. Se srečal z otroki v Venezueli.

2011. je postal Unicefov ambasador dobre volje.

Se priključil kampanji, ki se bori proti nasilju nad otroki. Lani se je glasno zavzemal, da bi bogatejše države del svojih cepiv proti covidu odstopile revnejšim in pomagale k hitrejši zaustavitvi pandemije. Zdaj pa se je lotil pakiranja paketov pomoči afganistanskim otrokom. »Ko pride do krize, do izrednih razmer, in so otroci prisiljeni zapustiti svoje domove, šole in skupnosti, tedaj lahko zaloge, ki jih pošljemo iz københavnskega skladišča, pomenijo razliko med življenjem in smrtjo. Naj gre za kisik, mreže proti komarjem in tablete za dezinfekcijo pitne vode, za žoge ali pa kar cele šole, Unicef zagotavlja pomoč otrokom, da preživijo in se razvijajo. Da živijo! To je delo, ki se nikoli ne konča,« je dejal hollywoodski zvezdnik, upajoč, da bo njegov trud vsaj enemu otroku vsaj malce olajšal dan.