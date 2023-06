Zvezdnik kot štiriletna deklica poskušal lulati stoje, sedaj nič več ujet v ženskem telesu

Pred devetimi leti je Ellen Page svetu pogumno priznala, da jo privlači lasten spol. Šest let pozneje pa, da je v resnici transseksualni moški. S tem je podrla vse zidove in naposled sklenila živeti tako, kot je že od otroških let čutila, da bi morala. Prestala je operacijo spola in iz Ellen postala Elliot. A čeprav se je zvezdniku s srca odvalil kamen, da mu končno ni več treba živeti v lažeh in skrivalnicah, so se našli takšni, ki so menili, da je v zmoti. Še več, znan in cenjen igralec, ki pa ga Elliot ne želi imenovati, je bil celo prepričan, da lahko Elliota ena noč z njim »ozdravi« homoseksualnosti.

Do predlani, do svojega 34. leta, je živel v ženskem telesu, čeprav je že kot otrok čutil, da mora to biti nekakšna napaka. Že v najzgodnejših letih se namreč nikoli ni počutil udobno ne v dekliških oblekicah ne v dekliškem telesu in že kot štiriletna punčka se je celo poskušal naučiti lulati stoje. »Grabil sem se za intimne predele, s prsti poskušal držati in stiskati vagino ter pri tem upal, da mi bo uspelo zadeti straniščno školjko,« je v svojih spominih Pageboy, še vročih iz knjigarne, zapisal Elliot. Občutke, da se je rodil v napačnem telesu, je nato poskušal zatreti. Poskušal je živeti tako, kot se je od mladenke pričakovalo, in je pri 16 letih tudi želel izgubiti nedolžnost s sošolcem Kennethom. Brez uspeha. »Bil je prijeten, luštkan, čustven. Videvala sva se, kar me ni odbijalo, a mi tudi ni godlo. Pri poljubljanju se v meni ni zganilo nič. Prek oblek sva se drgnila drug ob drugega, a sem se le pretvarjal, da sem ob tem doživel vrhunec,« piše in nadaljuje, da sta nekajkrat poskusila tudi s seksom, a se je pri tem uprlo Elliotovo telo. »Nikakor ni šlo. Zato sva nehala in kasneje spet poskusila. Vedno znova. Vedno neuspešno.«

Končno ima telo, ki bi ga moral imeti že od rojstva. FOTO: Osebni Arhiv

Moški v Elliotu nikoli niso povzročili plahutanja metuljčkov v trebuhu. Te je v resnici prvič začutil pri 20 letih med povsem nepričakovanim poljubom z žensko. Paulo je v gejevskem baru spoznal malce po premieri uspešnice Juno, ki ga je 2007. izstrelila med zvezde. »Plesal sem, da je z mene tekel pot v potokih. In tam je bila ona, ki se je strašansko senzualno zvijala po plesišču. Ne vem, kateri od naju je na drugega prikoval pogled. Bil sem kot srna, ki so jo ponoči zaslepili žarometi. In kar tako, sredi gejevskega bara in vsem na očeh, sem jo vprašal, ali jo lahko poljubim. In sva se. V tistem sem razumel, o čem govorijo vse tiste pesmi.« To je bil njegov prvi pravi poljub, prvi poljub, ki je nekaj pomenil. In tisti, ki se mu je pomagal otresti sramu zaradi svojih istospolnih nagnjenj.

Leta 2014. je na glas priznal, da ga privlači tedaj še lasten spol. A le pičla dva meseca po tem razkritju je na neki hollywoodski zabavi k njemu pristopil zvezdniški igralec, »bil je popolna zavrta rit«, in Elliotu naravnost dejal, da ni lezbijka, saj da je homoseksualnost le konstrukt, ki v resnici ne obstaja. »Nisi lezbijka. To ne obstaja. Samo moških te je strah.« A še preden bi Page lahko prežvečil to šokantno nevednost, je njegov zvezdniški znanec izdavil še precej večjo bedarijo, ki se je nevarno spogledovala s spolnim nadlegovanjem. »Poseksal te bom, da boš ugotovila, da nisi homoseksualka.« Pri tem je Elliot še dodal, da je ta nič kaj prijeten spomin vključil v svojo biografijo, da bi malce osvetlil resničnost, s katero se na vsakem koraku srečavajo pripadniki LGBT+ skupnosti.