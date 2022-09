Zvezdnica morala po pomoč zaradi strahov pred seksom

Fantazijska serija Igra prestolov je gledalce prikovala pred male zaslone, čeprav so včasih ob brutalnih prizorih nasilja in že preveč eksplicitnih ter prav nič romantičnih prizorih spolnosti odvračali glave. Podobno pa z ženskami prav nič v rokavicah ne ravnajo niti v seriji Zmajeva hiša, ki nas popelje v čas še 172 let pred Igro prestolov in ki osvetli zgodovino kraljeve rodbine Targaryen, ki vlada deželi Zahodnje (Westeros).

Milly se je pri vročem poljubu s filmskim stricem v podobi Matta Smitha počutila preveč oblečeno. FOTO: Hbo

Prisotnost koordinatorke intime je bila zato nadvse pomembna, saj je ta lahko pomirila strahove igralk pred snemanjem seksualnih prizorov. »Dejstvo, da sem se lahko o vsem z nekom pogovorila, šla skozi vsak premik in dotik posebej, da mi ob tem ni bilo nerodno, je vse močno olajšalo. Zaradi tega je bilo vse precej lažje, kot sem mislila, da bo,« je dejala Emily Carey, čeprav je priznala, da jo je bilo groza ob misli na seks s svojim televizijskim možem, ki je od nje starejši kar 30 let.

V Zmajevi hiši, ki prikazuje dogodke pred Igro prestolov, so seksualni prizori vendar malce milejši kot v originalni seriji.

Kopel s kraljem

Angleška igralka, ki se je v Zmajevi hiši prelevila v Alicent Hightower, mlado ženo kralja Viserysa Targaryena v podobi Paddyja Considina, jih je štela le 17, ko je v roke dobila scenarij. »Prvi prizor, ki sem ga tedaj prebrala, je bila prav moja seksualna scena, nato pa še moji intimni prizori, ko si s svojim kraljem privoščim kopel. To me je prestrašilo. Tedaj Paddyja namreč sploh še spoznala nisem. Tedaj še nisem vedela, da bo delo z njim užitek in kako lahkotno je z njim snemati, videla sem le, da bodo mene in 47-letnega moškega snemali med skrajno intimnimi dejanji. Milo rečeno, skrbelo me je.« Ta njen strah pa je še povečalo gledanje Igre prestolov, kar je bilo za igralko del predpriprav na lastno vlogo. »Pretolkla sem se le skozi prvo sezono, pred očmi pa so mi nato ostali vsi ti do žensk skrajno nasilni prizori. Bilo je ogromno nasilne spolnosti, da sem bila napeta kot struna. Razmišljala sem lahko le, ali to v Zmajevi hiši čaka tudi mene.«

Delo s Paddyjem Considinom v vlogi kralja se je za mlado igralko vendarle izkazalo za nadvse prijetno. FOTO: Hbo

Koordinatorka intime je Careyjevi pomagala, da ji ni bilo nerodno ali neprijetno pri snemanju njenega stoičnega prizora spolnosti s kraljem, z njenim možem, ko jo ta sredi noči pozove k sebi v spalnico, kjer nato – tako je pač šel scenarij – kot nepremično truplo leži v postelji, čakajoč, da je vse mimo. Podobno je stvari precej olajšala tudi Milly Alcock, katere filmski alter ego princese Rhaenyre Targaryen se zaplete v incesten odnos s stricem Daemonom Targaryenom v podobi Matta Smitha. Težava tu ni bilo morebitno nelagodje ob precej intimnih prizorih s 17 let starejšim igralcem, Milly in Matt sta namreč že precej dobra prijatelja, tako da med njima ni bilo pretirane zadržanosti. A njun najbolj vročičen prizor se je odvil v bordelu, kar je igralcema vse do začetka snemanja ostalo skrito, vsaj podrobnosti, saj je režiserka Clare Kilner želela čim večjo pristnost odzivov. »Vse okoli naju so bili goli statisti, ki sva jih komaj spoznala, opazovala pa sva jih pri vseh teh najbolj intimnih dejanjih. Zaradi snemanja so bili verjetno nepretrgoma 12 ur v seksualnem položaju 69. Vsi so bili goli razen naju z Mattom, tako da sem se počutila veliko preveč oblečeno. Kar divje.«