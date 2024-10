Po 22 letih spet skupaj; Bepop, Game Over, Power Dancers in Sebastian

Najbolj zveneča imena, ki so na prelomu tisočletja zaznamovala slovensko pop glasbeno sceno, imajo dobro novico za vse oboževalce ultimativnih uspešnic, ki so v tistem času preplavile radijske postaje.

Sebastian, Game Over in Bepop so maja 2022 pripravili nepozabno druženje z oboževalci turneje Popstars v ljubljanski Cvetličarni, dve leti pozneje pa je končno vse pripravljeno, da se na istem odru zbere celotna zasedba turneje Popstars.

Natka, Sergeja, Špela in Cvetana so se spet združile. FOTO: Tibor Golob

Poleg omenjenih izvajalcev so se za to priložnost zbrala še dekleta iz takrat izjemno priljubljene skupine Power Dancers. Natka Geržina ima plesno šolo, ki deluje v Mariboru in Slovenski Bistrici, Cvetana Rozman vodi šolo Superstar, Sergeja Brdnik je arhitektka in učiteljica aerobike, Špela Tratnik Peklar pa se s plesom ukvarja ljubiteljsko.

»Težko je opisati občutke, ki jih že zdaj podoživljamo, kaj šele bo!«

Po mnogih letih

»Na oder bomo po mnogih letih ponesle energijo, po kateri smo prepoznavne, predvsem pa si želimo točke odplesati po najboljših močeh oziroma tako, kot smo si jih zamislile,« se postavne dame veselijo velikega koncerta, ki bo 25. januarja 2025 v Cvetličarni. Powerdancerke se bodo v originalni zasedbi na istem odru znašle po več kot 20 letih, kar jih bo nedvomno popeljalo v čase, ko so bile ene najbolj zaželenih skupin na naših tleh.

»V veliko čast nam je in težko je opisati občutke, ki jih že zdaj podoživljamo, kaj šele bo!« se veseli Natka. Brez nostalgije torej ne bo šlo, prav tako ne brez presenečenj na odru, s katerega bodo zazvenele uspešnice Odpelji me, Hočem to nazaj, Ujemi me, Ubila si del mene, Moje sonce, Ljubezen igra je za dva, Bomba, Reci, da si za in številne druge.