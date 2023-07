Znani slovenski harmonikar spet prvi na svetu (FOTO)

Robert Goter je leta 1999 na svetovnem prvenstvu v mestecu Monsano pri Anconi v Italiji osvojil naslov absolutnega svetovnega prvaka v igranju na diatonično harmoniko. Nedavno je, a ne prvič, igral harmoniko tudi 160 metrov pod zemljo, v Muzeju premogovništva Velenje, in sicer za delegacijo novinarjev z vsega sveta, tudi iz ZDA, Kitajske, Indije in še z drugih celin. Robert Goter je znan po tem, da rad odkriva nove stvari, in tako je leta 2006 predstavil prvi profesionalni program VSLN na svetu (kratica za Vsak se lahko nauči, op. p.), namenjen učenju diatonične harmonike, ki je bil dve leti pozneje v Berlinu tudi nagrajen. Letos pa je Goter ponovno poskrbel za svetovno novost, saj je aprila letos luč sveta ugledal internetni portal svetharmonik.com, kjer so na enem mestu zbrane vse informacije o proizvajalcih harmonik, glasbenih in zasebnih šolah z imeni učiteljev harmonik, pa tudi on-line šolah, servisih, midisistemih, celo narodnih nošah in še čem.

Za ta projekt sem se odločil, ker so harmonike tako v Sloveniji kot v svetu vedno bolj priljubljen inštrument, zato si zaslužijo več pozornosti.

»Prednost takšnega portala je v praktičnosti, saj so na enem mestu zbrane vse informacije, ki s pomočjo naprednih iskalnikov poskrbijo za preglednost trga, nakup in prodajo harmonik, tako novih kot tudi rabljenih, temu je dodan tudi seznam glasbenih šol in zasebnih učiteljev ter vsega, kar je povezano s harmonikami,« pravi Goter. Posamezniki lahko na omenjeno stran oddajajo tudi brezplačne oglase. »Za ta projekt sem se odločil, ker so harmonike tako v Sloveniji kot v svetu vedno bolj priljubljen instrument, zato si zaslužijo več pozornosti,« pravi Goter, ki se pri tem še ni ustavil, pač pa je v začetku maja portal pod spletno domeno harmonikamarkt.com ustvaril tudi za nemško govorno področje, za Avstrijo in Nemčijo. Tudi zato, ker v sosednji Avstriji diatonično harmoniko poučuje že vse od leta 1997. Sicer pa gre za novost, ki je posebnost tudi v svetovnem merilu. »

Nedavno je za novinarje z vsega sveta zaigral 160 metrov pod zemljo, v Muzeju premogovništva. FOTO: FACEBOOK

Vsi poznamo specializirane internetne strani za prodajo in nakup avtomobilov, za harmonike pa je to prva specializirana spletna stran na svetu,« je ponosen Velenjčan, ki namerava odpreti portal tudi za italijanski trg, temu pa bo sledil še hrvaški, nizozemski in tudi ameriški. Čeprav ima s projektom velike načrte, pa se zaveda, da ga čaka še veliko dela. A tega se Goter nikoli ne ustraši. Njegova največja želja je, da bi v veliko harmonikarsko družino povezal ves svet. Kar mu bo zagotovo uspelo, tudi s pomočjo Mestne občine Velenje, ki ga pri njegovem delovanju zelo podpira.