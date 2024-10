Žirija nagradila Odrešitev, občinstvo film o Predinu (VIDEO)

Konec tedna se je s podelitvijo nagrad sklenil Festival slovenskega filma v Portorožu. Ob tej priložnosti so podelili vesno za najboljši celovečerni film, ki je šla v roke Sonji Prosenc za film Odrešitev za začetnike. Režiserka je scenarij napisala pred sedmimi leti, film pa je luč sveta ugledal šele zdaj.

»Ustvarjanje celovečerca, sploh pri nas, kjer je ta čas odvisen tudi od sofinanciranja v drugih koprodukcijskih državah, zmeraj traja, ampak če te pripelje na cilj, ki si si ga zastavil, se izplača. Zato vztrajamo v tem zahtevnem poslu,« je povedala režiserka.

Katarina Stegnar je kot Olivia v Odrešitvi za začetnike dobila vesno za najboljšo glavno žensko vlogo, vesna za najboljšo glavno moško vlogo pa je pripadla Marku Mandiću, ki v istem filmu igra njenega moža Aleksandra.

Odrešitev za začetnike je prejela kar sedem vesen.

Film je skupaj prejel kar sedem vesen, poleg omenjenih še za najboljši scenarij, najboljšo stransko žensko vlogo (Mila Bezjak), najboljšo izvirno glasba (duo Silence, ki ga sestavljata Boris Benko in Primož Hladnik) ter najboljšo scenografijo (Tajana Čanić Stanković). V tekmovalnem programu je bilo letos 72 filmov.

Občinstvo je za najboljšega izbralo film Slobodana Maksimovića o Zoranu Predinu Praslovan. »Zares je bil dobro sprejet, z ogromnimi ovacijami. Nekajkrat smo morali prekiniti aplavz, ker nam je bilo nerodno. To pomeni, da se je film ljudi emotivno dotaknil, da so očitno uživali v gledanju,« je povedal Maksimović. Film je zbral oceno 4,91, kar naj bi bila najvišja ocena v zgodovini festivala. V njem se pojavijo številni znani obrazi, med drugim Đorđe Balašević, Vlado Kreslin, Boris Cavazza in Sašo Hribar.

72 FILMOV je tekmovalo za nagrado.

»Prva Zoranova pesem, ki sem jo slišal, je bila Naj ti poljub nariše ustnice. Kot rojeni Sarajevčan nisem razumel več od refrena, ampak sem tako močno začutil ta brutalni ritem in nenavadno melodičnost Zoranovega žametnega glasu, da sem ga takoj vzljubil. Približno 28 let pozneje sva se z Zoranom dobila na kavi in sva se zmenila, da narediva Praslovana,« je že pred časom razkril režiser.

Utrinek iz dokumentarca Praslovan FOTO: Praslovan.si

»Film mi je nastavil ogledalo, v katerem sem odkril nekaj svojih do zdaj neznanih stopinj, ki sem jih v petinštiridesetih letih pustil v času in v ljudeh, s katerimi sem jih preživel,« je film komentiral Zoran Predin. Premierno je bil predstavljen 18. avgusta na filmskem festivalu v Sarajevu.