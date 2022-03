Zdi se, da je že odločeno: je to pesem, ki bo letos zmagala na Evrosongu? (VIDEO)

Maja bo v italijanskem Torinu izbor za pesem Evrovizije. Lansko leto so Italiji zmago zagotovili divji rokerji iz zasedbe Måneskin. Čeprav je do izbora še nekaj mesecev in nekatere države še niso izbrale niti svojih kandidatov na letošnjem izboru, se zdi, da je že odločeno, kdo bo zmagal. Stavnice največ možnosti pripisujejo Ukrajini, ki jo bo zastopal Kalush Orchestra s skladbo Stefania, ki govori o vojnem stanju v državi. Ukrajini napovedujejo kar 25 odstotkov možnosti za zmago, na drugem mestu pa je italijanski duet Mahmood in Blanco s skladbo Brividi. Na tretjem mestu je Švedska, ki še sploh ni izbrala svojega predstavnika, na četrtem pa Grčija.

Sloveniji napovedujejo manj kot en odstotek možnosti za zmago. Prav nič možnosti za zmago pa to leto ne bo imela Rusija, ki so jo letos zaradi dogajanja v Ukrajini izločili iz tekmovanja za pesem Evrovizije.

Lanskoletna predstavnica Maniža, ki je Rusijo zastopala na Evroviziji, je na instagramu zapisala, da je obupana in da si ne želi nič drugega kot mir. »Otroci, ženske, vojaki umirajo tukaj in tam. Več kot 100.000 ljudi je zapustilo domovino, vse so pustili za seboj in odšli v temo. Milijoni ostajajo v zakloniščih. Celotna generacija otrok bo travmatiziranih zaradi strahu,« je zapisala. Dodala je še, da jo vse skupaj spominja na njeno otroštvo, ko je odraščala v Dušanbeju, ko je granata zadela njihovo hišo in niso nikjer našli očeta. Razkrila je, da sta z materjo bežali na letališče s potovalkami in vrečami in da sama ni vedela, kaj se dogaja. Sama je bila takrat vesela, da doživlja nekaj novega, njena mati pa je jokala, ker se je poslavljala od domovine. »Pogajanja so edino upanje. Vsi potrebujemo mir.«