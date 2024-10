Žalostna novica v glasbenem svetu: eden izmed najboljših umrl star komaj 39 let

V 39. letu starosti je umrl DJ in producent Jack Revill, bolj znan kot Jackmaster. Njegova družina je žalostno novico potrdila z objavo na družbenih omrežjih. Ugotovili so, da je vzrok njegove smrti poškodba glave.

»Z globoko žalostjo potrjujemo prezgodnjo smrt Jacka Revilla, ki ga mnogi poznajo kot Jackmaster. Jack je tragično umrl na Ibizi 12. oktobra zjutraj po zapletih, ki so nastali zaradi nenamerne poškodbe glave. Njegova družina - Kate, Sean in Johnny – so popolnoma uničeni. Čeprav jih je velika podpora prijateljev, kolegov in oboževalcev ganila, družina prijazno prosi za zasebnost, ko se spopadajo z ogromno žalostjo zaradi te uničujoče izgube,« je pisalo v objavi.

Jacka je glasba zanimala že od otroštva, pri 13 letih pa je začel delati v trgovini s ploščami. Leta 2010 je na podelitvi nagrad Best of British Awards, ki jo organizira DJ Magazine, prejel nagrado Breakthrough DJ. Štiri leta kasneje je bil na isti podelitvi razglašen za najboljšega DJ-ja.