Zadnji ples Toma Hardyja in Venoma v čustveno nabitem zaključku trilogije

Vstopnice so že na voljo tudi po spletu. Film bo na rednem sporedu od naslednjega četrtka, 24. oktobra, vendar bodo v kinematografih Cineplexx in Maribox predpremierne projekcije že v sredo, 23. oktobra, ko je predviden tudi edinstveni dogodek v Cineplexxu (Maribor in Ljubljana), Venom Maraton: kinodvorane bodo namreč predvajale vse tri filme zapored!

FOTO: Sony Pictures

Venom 3: Zadnji ples je najspektakularnejši del trilogije. Navdušil vas bo z roji simbiotov in z napeto akcijo ob razburljivih lovih, begih in spopadih, ki jih preprosto ne gre zamuditi na velikem platnu.

V zadnjem delu priljubljene trilogije sta Eddie in Venom skupaj na begu pred obema svetovoma – pred zemeljsko vojsko, policijo in obveščevalci, ki želijo ujeti Eddieja – ter zunajzemeljskimi simbioti, ki iščejo Venoma.

FOTO: Sony Pictures

Promocijski spot obljublja najbolj divjo pustolovščino doslej: potovanje po Ameriki, stotine novih simbiotov in razburljive bitke, ki bodo priljubljeni dvojici pokazale, da se konec vendarle bliža, pa če jima je prav ali ne.

FOTO: Sony Pictures

Režijo in scenarij podpisuje Kelly Marcel, scenaristka prvih dveh Venomov in avtorica, scenaristka in producentka srhljive serije The Changeling na AppleTV+. Ob Tomu Hardyju, britanski igralski ikoni, ki slovi po filmih Mad Max, Inception, Warrior, The Revenant, Dunkirk in serijah Taboo, Wuthering Heights ter Peaky Blinders, nastopajo še Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo iz MCU-ja, filmi Infinite, 12 Years a Slave, The Martian), Rhys Ifans (Otto Hightower iz HBO-jeve uspešnice House of the Dragon, Xenofilius Liupka iz franšize Harry Potter, Curt Connors/Kuščar iz Spider-Mana s Tomom Hollandom) ter Juno Temple in Cristo Fernandez, znana po glavnih vlogah v humoristični TV-seriji Ted Lasso, ki je s svojimi tremi sezonami (2020–2023) navdušila svet.

FOTO: Sony Pictures

Ste pripravljeni na epski zaključek od 23. 10. ter zadnji ples Toma Hardyja in njegovega kultnega Venoma?

Naročnik oglasne vsebine je CON FILM