Vlado Kreslin zažigal v nalivu (FOTO)

Niti dež ni pokvaril odličnega vzdušja. FOTO: Oste Bakal

Začeti je treba pri sebi.

Po izjemnem in odlično obiskanem nastopu koncertnega tricikla () pa Martin Ramoveš Banda in nato še akustičnega dua Happy Vibe se je pred Mladinskim centrom Gornja Radgona glasbeni cikel Radgonsko poletje 2020 nadaljeval z enkratnim koncertomLegendarni prekmurski trubadur se je predstavil z največjimi uspešnicami pa tudi s prekmursko ljudsko pesmijo, ki jo sicer oživlja z legendarno Beltinško bando. Posebno presenečenje je bil nastop očeta Vlada Kreslina, 92-letnegaPrizorišče je bilo, kljub težavam s koronavirusom ter zlasti napovedim močnega naliva in deževja, dodobra napolnjeno, dogodek pa je snemala celo avstrijska televizija ORF. Pričakovati je, da bodo tudi preostali koncerti iz cikla Radgonsko poletje 2020, ki bodo ob petkih ob 20. uri trajali do 21. avgusta, dobro obiskani. In kaj se bo še dogajalo? Danes zvečer bosta na Trgu svobode v Gornji Radgoni nastopila) in, sledili pa bodo Prismojeni profesorji bluesa, PAKNAP,, Poletni akustični koncertin Marko banda. Vsi koncerti so brezplačni.