Vikend za uvod v vikend

Na prvem programu Televizije Slovenija bo drevi ob 20. uri predvajan prvi del koncerta, ki ga je Ansambel Vikend pripravil oktobra lani v velenjski Rdeči dvorani. Prihodnji petek, 17. januarja, bo na sporedu še drugi del koncerta, ki so ga fantje poimenovali Vikend bo.

Pravzaprav je bil to glasbeni spektakel, na katerem je nastopilo več kot 100 priznanih glasbenikov, med njimi Modrijani, Raubarji, Naveza, Pogum, Nemir, Firbci, Veseli Dolenjci, Mladi korenjaki, Vražji muzikanti, Ansambel Jureta Zajca, Ansambel Banovšek, Erosi, Vili Resnik, Ivica Vergan, Jože Umek, Tina Debevec, Peter Fink, Urška Klobučar, Matija Bizjan in drugi. Koncert sta povezovala Andrej Hofer in Nina Cijan, oba znana televizijska obraza nacionalne televizije.

Povezovalca sta bila Andrej Hofer in Nina Cijan. FOTO: MOJCA MAROT

Ansambel Vikend je koncert pripravil z razlogom, saj so lani praznovali 15 let delovanja na slovenski narodnozabavni sceni. V tem času so posneli več deset avtorskih skladb, številne so bile na festivalih nagrajene. Najbolj se jim je v spomin zapisala zmaga na festivalu Slovenska polka in valček pred desetimi leti, na katerem je bil njihov valček z naslovom Sin razglašen za najlepši valček festivala.

Člani Ansambla Vikend so danes Miha Lesjak, Mihael Vovk, Gregor Gramc in Primož Osek, v preteklih letih pa so bili njihovi sopotniki še nekateri drugi, med njimi tudi ustanovni član, harmonikar Rajko Petek, pa tudi Dejan Bojanec, Peter Osetič, Melvin Majcen in Dejan Korenak. Vsi so se na koncertu v Velenju znova zbrali na odru in zapeli ter zaigrali skupaj s sedanjimi vikendaši. Slišali smo različne, tudi najbolj znane uspešnice Ansambla Vikend ter drugih nastopajočih. Najbolj znane Slakove, Miheličeve in Avsenikove viže ter viže drugih avtorjev so spletli v venčke in z njimi še posebno razveselili publiko.

Vili Resnik in Erosi so prav tako zapeli z Vikendom. FOTO: BORIS KOVAČIČ

V prvi vrsti sta koncert spremljala tudi šoštanjski župan Boris Goličnik in velenjski Peter Dermol z ženama. FOTO: MOJCA MAROT

»Priprave na ta dogodek so bile zelo intenzivne, naporne, potrebnih je bilo veliko usklajevanj in vaj. A ko smo stopili na oder, je vsa utrujenost v hipu izpuhtela, pred polno dvorano smo uživali od prve do zadnje minute,« je po koncertu, v imenu Ansambla Vikend, misli strnil Primož Osek.