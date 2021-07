Veselic še ni, koncerti redki

Poletno razpoloženi Modrijani so bili minuli vikend na Koroškem. FOTO: Modrijani

Številni pogrešajo veselice, a teh to poletje zelo verjetno še ne bo.

Ansambel Saša Avsenika bo turnejo zadnjo julijsko soboto sklenil v Šempetru pri Novi Gorici.

Vse najboljše, Slovenija! se imenuje koncertni program, s katerim bo Ansambel Saša Avsenika to poletje prepotoval Slovenijo. Kot pove že ime, gre za koncert, s katerim se bodo člani ansambla s svojo glasbo poklonili Sloveniji ob 30-letnici njene samostojnosti.Kot je povedal vodja ansambla in harmonikar- ob njem pa so še kitarist, basist, klarinetist, trobentač, pevski duet pa sestavljatain, ki se je ansamblu pridružil šele pred kratkim -, bodo Avsenikove viže, ki opevajo Slovenijo, popeljali vse od morja do gora, ki sta jih opevala tudi bratainŽe tretji glasbeni rod Avsenikov želi glasbeno razglednico o naši deželi razširiti ne le med Slovenci, temveč tudi zunaj naših meja. A letošnje epidemiološke razmere niti najboljšim še ne omogočajo, da bi se sproščeno družili s svojimi poslušalci, ki so sicer zelo željni glasbenih dogodkov. Kljub temu se trudijo, in prav mladi Avseniki upajo, da se jim bo na njihovem popotovanju pridružilo veliko ljubiteljev skladb, ki so se že zapisale med zimzelene.Prvi koncert so minulo soboto pripravili v Begunjah na Gorenjskem, že v nedeljo zvečer so bili v Grižah, ta petek bodo v Brišah pri Polhovem Gradcu, 29. julija v Slovenski Bistrici, dan pozneje v Kranju, zadnjo julijsko soboto pa bodo turnejo sklenili v Šempetru pri Novi Gorici.Na Koroškem so bili minuli vikend Modrijani, ki so v soboto v živo igrali in vriskali na odprtju posestva Herk v Svetem Jerneju nad Muto, v nedeljo pa so za zabavo skrbeli na Kopah, kjer je po letu premora spet zaživel Holcerčkov poletni festival. Kot nam je povedal, imajo Modrijani v juliju in avgustu predvidenih več kot 15 nastopov in upajo, da bodo lahko prav vse izpeljali.Po letu premora se je vrnila tudi tradicionalna prireditev Ajdova noč v Odrancih, kjer je nastopil Ansambel Spev, znan po tem, da poleg lastnih skladb preigrava tudi Slakove viže. Da so ljudje še vedno željni zvena harmonike v živo, je dokazal tudi letošnji festival Piva in cvetja. Čeprav so organizatorji uradno povabili na en koncertni oder le pop in rock izvajalce s pridihom jazza, se je daleč največ ljudi zadrževalo na vrtu pivnice Savinja, ki jo imata v najemu bratain, sicer člana Ansambla Okrogli muzikanti. Ker niti oni v tem času nimajo prav veliko nastopov, so se bratoma pridružili nekateri drugi priznani glasbeniki.Prvi dan so bili to harmonikar, basistin kitarist, drugi dan je Boštjana na basu zamenjal okrogli muzikant, sicer tudi Laščan, na kitaro pa je zaigral. In tako je nastal priložnostni pivo-cvetni ansambel, ki so ga poimenovali kar Oberkrainer Kvintet pivnica Savinja. Kakor koli, dokazali so, da harmonika ostaja priljubljen inštrument; številni pogrešajo veselice, a teh to poletje zelo verjetno še ne bo.