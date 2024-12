Velik poklon pokojnemu Vinciju: Tartinijevemu ključu zlata rola za 25.000 gledalcev

Slovenski film Tartinijev ključ, ki je osvojil srca gledalcev po vsej Sloveniji, si je s preseženim pragom 25.000 gledalcev v kinematografih prislužil priznanje zlata rola, ki jo podeljuje Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev v sodelovanju z distributerji.

Scenarij za film je po literarni predlogi Romana Kukoviča spisal Vinci Vogue Anžlovar in nato film tudi režiral ter montiral. Produkcijska ekipa filma obžaluje, da veselja ob tem zlatem trenutku ne morejo deliti z Anžlovarjem. Tartinijev ključ, njegov zadnji mladinski pustolovski film s skrivnostnimi elementi, ki se močno naslanja na kulturno dediščino slovenskega prostora, je namreč navdušil gledalce vseh generacij.

Velik uspeh

Producent filma Zoran Dževerdanović je ob tem dosežku povedal, da je 25.000 gledalcev slovenskega filma v kinih danes ob enormni tuji konkurenci velik uspeh in se ga razveseli vsakokrat – tudi ko gre za konkurenčne slovenske filme: »Zlata rola je priznanje, ki ga cenimo, saj odraža podporo in ljubezen slovenskih gledalcev do domačih filmov. Hvaležni smo vsem, ki so si vzeli čas za ogled filma in ga podprli.«

Že v petek se je ob vesti, da so presegli magično mejo ogledov v kinu, zahvalil avtorjem, ustvarjalcem, igralcem in partnerjem, katerih delo je gledalce prepričalo k ogledu filma, za njihov trud, srce in predanost ter izrazil obžalovanje »da tega trenutka ne moremo deliti s scenaristom, režiserjem in montažerjem Vincijem Voguom Anžlovarjem, saj je ravno on vedno dal največ na mnenje in odziv občinstva«.