Vaiana že pred premiero podira rekorde (VIDEO)

Če lahko sodimo po filmskem napovedniku, potem bo nadaljevanje Disneyjeve animirane pustolovske pravljice Vaiana gromozanski hit. V zgolj prvih 24 urah si je napovednik za nov odmerek zgodbe o mladi polinezijski princeski Vaiani, ki prihaja v kinematografe 27. novembra, po družbenih omrežjih ogledalo rekordnih 178 milijonov ljudi! S tem je daleč za sabo pustil prejšnja rekorderja med napovedniki v kategoriji animiranih filmov, Vrvež v moji glavi 2 (Inside out 2) in Ledeno kraljestvo 2.Tistega za Vrvež v moji glavi 2, ki premierno prihaja na velika platna prihodnji teden, si je ogledalo 157 milijonov ljudi, tisti za nadaljevanje Ledenega kraljestva izpred petih let pa je vzbudil radovednost 116 milijonov.

Glasbena pravljica Vaiana: Iskanje bajeslovnega otoka iz leta 2016 je bila velikanski komercialni in kritiški hit. Zgodba o ljubki Vaiani, ki se v želji, da pred zloveščo nevarnostjo reši svoj rajski otrok, odpravi poiskat nekoliko godrnjavega bajeslovnega polboga Mauija, je v kinoblagajne prinesla okoli 625 milijonov evrov, v oskarjevsko dirko pa je stopila z nominacijama za najboljši animirani film in naj skladbo. S tem so filmski ustvarjalci nadaljevanju postavili precej visoka merila, a niso vsi prepričani, da mu jih bo uspelo doseči. Kajti medtem ko so nekateri nad Vaiano 2 navdušeni in že komaj čakajo jesen, drugi na družbenih omrežjih menijo, da po nadaljevanju ni nikakršne potrebe.

Glasova bosta glavnima junakoma spet posodila Auli’i Cravalho in nežni mišičnjak Dwayne Johnson.

Glasova bosta glavnima junakoma, Vaiani in Mauiju, spet posodila Auli'i Cravalho in nežni mišičnjak Dwayne Johnson. Tokrat se bosta podala na drzno pustolovščino čez morja, v katerih nanju prežijo morska čarovnica in druga nevarna bitja. Vaiana se je odzvala na prošnjo prednikov, da poišče in združi vsa ljudstva Oceanije. »Če bodo pesmi tako izjemne kot v prvem delu, grem gotovo v kino!« se je oglasil eden izmed milijonov, ki so videli napovednik.

A medtem ko sta tudi drugemu filmu dala svoj glasbeni pečat Mark Mancina in Opetaia Foa'i, pa pri ustvarjanju filmske glasbe tokrat ni sodeloval Lin-Manuel Miranda, čigar uspešnica How Far I'll Go se je potegovala za oskarja. Sprememba je tudi na režijskem stolčku, saj je nad nadaljevanjem bdel David Derrick Jr., ki je zamenjal ustvarjalni duet Johna Muskerja in Rona Clementsa.

27. novembra prihaja v kinodvorane animirana pustolovščina.

Animirano nadaljevanje Vaiane prihaja v kina torej že to jesen, za leto 2026 pa je Disney napovedal, da bo postregel tudi z igrano različico te magične pravljice, ki je že v delu.