V Slovenijo se vrača legenda

Če didžej za gramofoni preživi tri četrtine svojega življenja in pri 61 letih po vsem svetu še vedno redno razprodaja najbolj priljubljena plesišča za več tisoč žurerjev, je to najboljši dokaz, da še ni za v staro šaro.

David Morales je bil zraven, ko se je na newyorških ulicah in v skladiščih rojeval house, ko se je ta odcepil od hiphopa, ko sta ga z remiksi za največje glasbene ikone s Frankiejem Knucklesom spravila na pop lestvice in radijske postaje in za to prejela tudi kakšen grammy ter ko je osvajal mega festivale. In še vedno je tukaj! Še vedno producira, ustvarja radijski šov, se pojavlja na prestižnih založbah, kot je Defected, na njegovih klasikah pa nove uspešnice gradijo zvezde, kot sta J Balvin in Skrillex.

Morales pa še vedno obožuje Slovenijo, kar dokazuje z vrnitvijo na #FUKSi X-mas Oldies Goldies, ki letos ne bo le ponovitev lanskega Davidovega obiska, za to bodo 1. decembra poskrbeli še trije italijanski mojstri, ki so prav tako orali klubsko in festivalsko ledino na sončni strani Alp – Spiller, Paolo Barbato in Davide Manali.