V pričakovanju princese Diane

Pretresljiva podobnost

Gre za eno najbolj žalostnih zgodb na svetu in nočem le igrati Diane – hočem jo tudi spoznati.

Ko slika poveč več kot tisoč besed: plakat za prihajajoči film. FOTO: Neon



Noče le igrati Diane

24 let je minilo od tragične smrti.

Filmski plakati so večinoma precej dolgočasni in monotoni. A kadar se pojavi kak resnično inovativen, ni čudno, da žanje pohvale. Lep primer je prvi plakat za biografsko dramo Spencer pod režisersko taktirkoin sv vlogi britanske princese. Medtem ko so filmoljubi že videli odlomke iz prihajajočega filma, nam poster nakaže Larrainovo vizijo za film, natančneje, pokaže princeso Diano na dan, ko je dokončno ugotovila, da je njen zakon s princempropadel.Vidimo namreč Diano od zadaj, ki, zgrudena na tleh, skriva obraz, oblečena v veličastno večerno obleko. »Zakon med princeso Diano in princem Charlesom se je ohladil že davno,« pravi opis filma. »Čeprav ni manjkalo govoric o aferah in razvezi, je med njima v času božičnih praznikov na kraljičinem posestvu Sandringham vedno vladalo premirje. Tam so jedli in pili, streljali in lovili. Diana pozna igro. A letos bodo stvari korenito drugačne.«pencer je najnovejši v vrsti projektov, ki so govorili o življenju in smrti princese ljudskih src, kakor so pravili princesi Diani, ki je tragično umrla v avtomobilski nesreči pred 24 leti, ko so jo po pariških ulicah preganjali paparaci. V naslednjih sezonah Netflixove priznane serije Krona (The Crown) jo bo upodobila, potem ko si je njena predhodnicaprislužila nominacijo za televizijsko nagrado emmy.A Kristen Stewart dobiva pohvale še pred uradnim začetkom predvajanja filma, 5. novembra. Kakor poročajo ameriški mediji, je igralka navdušila občinstvo na nedavni konferenci CinemaCon, saj da je odlično ujela Dianin kraljevski naglas in njeno vedenje. V intervjuju za revijo InStyle je še pred začetkom snemanja priznala, da ji Dianin naglas dela preglavice, ker vsi vedo, kako je govorila in kakšen je bil njen glas. »Delam na tem in imam strokovnjaka za narečja. Prebrala sem že dve biografiji in pol, pred snemanjem pa želim predelati ves material, ki ga imam na voljo. Gre za eno najbolj žalostnih zgodb na svetu in nočem le igrati Diane – hočem jo tudi spoznati,« je dejala Stewartova. »Že dolgo, dolgo nisem bila tako razburjena zaradi filmske vloge.«