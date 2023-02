V Londonu snemajo film o tragično preminuli Amy Winehouse

Dokumentarni film o že pokojni Amy Winehouse se je izkazal za velikansko uspešnico, ki se mu je z oskarjem poklonila tudi kritiška srenja. A čeprav so filmski ustvarjalci vse od pevkine veliko prezgodnje smrti pri le 27 letih poskušali njeno zgodbo prenesti tudi na filmski trak igranega filma, so vse zamisli prej ali slej, še preden bi se začela produkcija, neuresničene obstale.

Marisa kot Amy FOTO: Press

Do sedaj. Tako so se pod režijsko taktirko filmarke Sam Taylor-Johnson vendar začele vrteti kamere težko pričakovanega biografskega filma o enem največjih in najbolj izjemnih glasov sedanje generacije. V vlogo legendarne pevke, ki je s svojim glasom lahko ganila še tako kamnito srce, pa je stopila še neznana Marisa Abela.

Ne le nadarjena, genialna

Prihajajoči film, ki nosi naslov po enem njenih največjih hitov Back to Black in naj bi do občinstva prišel prihodnje leto, bo opisoval Amyjino življenje v Londonu od začetka tega tisočletja ter njen vzpon k slavi in nesmrtnosti. Velikanska odgovornost in izjemna čast, se zaveda Taylor-Johnsonova, ki je dobila tudi blagoslov pevkine družine.

»Moja vez z Amy se je začela po koncu študija, ko sem dneve preživljala v ustvarjalni londonski četrti Camden. Delo sem dobila v legendarnem nočnem klubu Koko Club, nekaj let kasneje pa je Amy napisala to brutalno iskreno pesem. Tedaj je živela v Camdnu, ki je postal del nje, podobno kot je postal del mene. Prvič sem jo videla v živo nastopati v jazz klubu v Sohu in v hipu je bilo jasno, da ni le nadarjena, temveč genialna,« je dejala filmarka. »Vznemirjena in hkrati ponižna sem ob priložnosti, da povem njeno čudovito edinstveno in tragično zgodbo, ki jo bo seveda spremljal najbolj pomemben del njene zapuščine. To je njena glasba.«

Njen glas je zaradi zastrupitve z alkoholom za vselej utihnil leta 2011.

Pod scenarij se je podpisal Matt Greenhalgh, s katerim je Taylor-Johnsonova združila moči že leta 2009, ko sta na filmski trak prenesla biografijo Johna Lennona. »Močno se zavedam odgovornosti. Z Mattom želiva ustvariti film, ki ga bomo ljubili in častili za vselej. Tako kot Amy.«

Lansko poletje se je prvič začelo govoriti, da bomo morda dobili Amyjino filmsko biografijo. Tedaj pa je tudi steklo iskanje popolne igralke za vlogo, pri čemer so želeli najti svež, še neznan obraz. In tega so našli v 26-letni Marisi, ki je svoj prvenec pred kamerami doživela šele leta 2020. »Amy je bila največji glasbeni talent 21. stoletja.

A podobno kot pri mnogih drugih ženskih ikonah je tudi pri Amy njena tragična smrt nekoliko zasenčila njen izjemni talent. S filmom pa želimo v prvi plan postaviti zabavna 90. leta, norost Camdna, Amyjino mladost in predvsem njeno briljantnost,« pa sta se oglasili producentki Alison Owen in Debra Hayward.

Prihajajoči film ima tudi blagoslov pevkine družine. FOTO: Reuters