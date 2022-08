V Kostelu so spet pele tamburice (FOTO)

Tudi letos so v eni najmanjših slovenskih občin, v Kostelu, v vasi Fara, kjer je še pred kratkim potekal tudi Castle music Kolpa festival, organizirali kulturno-etnološko prireditev Tamburanje va Kostele, ki je bila že 23. po vrsti. Po lanskem dvodnevnem dogajanju je bilo spet pestro kar tri dni.

Tanja Žagar je zažagala v Fari pri Kostelu.

»Naziv Tamburanje va Kostele v kostelščini, svojevrstnem narečju, pomeni, da se pri nas, poleg tamburic, sliši tudi zven bisernice, brača, bugarije in berde, poleg glasbe pa poskrbimo še za pestre spremljevalne dogodke. Za vse to so tudi letos, poleg občine, poskrbeli lokalna društva, gasilci PGD Vas-Fara, ZKT Kostel in številni nastopajoči, ki so zabavali obiskovalce,« nam pove Marjan Lisac, vodja domače tamburaške skupine Dupljak in predsednik Kulturnega društva Fara.

Mlajši so se zabavali ob zvokih skupine Rok'n'band in nadobudne jugo rock skupine Inšpektorji, v nedeljo pa je po nagovoru župana občine Kostel Ivana Črnkoviča v kulturnem programu nastopila tudi domačinka Maja Mišmaš, sledila sta tradicionalni koncert Prifarskih muzikantov in nastop Tanje Žagar s spremljevalno skupino. Že po tradiciji se na dan tradicionalnega tamburanja v domači vasi zberejo tako domačini kot po svetu razseljeni in izseljeni Kostelci pa tudi številni gostje, ki si radi ogledajo povorko, na čelu katere je Kostevski vragac, v njej pa sodelujejo domačini in skupine, oblečeni v ljudska oblačila in noše. Letos so v povorki sodelovala vsa društva, najmlajši iz vrtca in šole v Fari pa tudi ljudski godci in folklorne skupine od drugod. Tako imenovani Kostevski direndaj je namenjen najmlajšim, ki so lahko ustvarjali v različnih delavnicah, na sejmu domače in umetnostne obrti pa so lokalni ponudniki in proizvajalci ponujali tisto, česar običajno ne najdemo v trgovinah.

Prifarski muzikanti vselej priredijo osrednji koncert.

Članice Društva kmečkih žena Nežica tudi slastno domače pecivo, ki ga je kar prehitro zmanjkalo. Tamburanje so po tradiciji sklenili s koncertom domače tamburaške skupine Dupljak, med publiko pa je bil tudi velik oboževalec Dupljakov Vasilij Vasko Polič z ženo Majdo. »V treh dneh smo poskrbeli za raznolik glasbeni okus in vesel sem, da je letošnje Tamburanje va Kostele popolnoma uspelo, saj so se družile različne generacije ljudi. In upam, da bo tako ostalo tudi v prihodnje,« je misli strnil Lisac.