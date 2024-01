V Dolenjskih Toplicah sklenili festivalsko leto

DAN po božiču je v Dolenjskih Toplicah, v tamkajšnjem kulturno-kongresnem centru, že tradicionalno potekal zadnji, 17. festival narodnozabavne glasbe v lanskem letu. Udeležilo se ga je šest ansamblov, predstavili pa so se s po eno avtorsko skladbo in eno skladbo iz zakladnice slovenske narodnozabavne glasbe.

Ansambel Občutek je imel najbolj izviren nastop. FOTO: Osebni Arhiv

To je bil tudi edini festival, na katerem so nagrade prejeli vsi nastopajoči. Ansambel Dolenjski veseljaki se je predstavil s skladbo Jaz pa nisem tak, ansambel Občutek s skladbo Vse bi rade, ansambel Gašperja Mirnika s skladbo Moja harmonika, ansambel Jarica s skladbo Zaljubljeni mornar, ansambel Kiper s skladbo Najina zima in ansambel Lesarji s skladbo Izbrala si je lesarja.

Posebno plaketo Jožeta Skubica so prejeli člani ansambla Lesarji. FOTO: Osebni Arhiv

Dogajanje so s humorističnimi vložki popestrili člani domačega društva Mlada Zarja ter pevka Klara Klemenčič ob spremljavi kitarista Alexa Zorka, povezoval ga je Žiga Deršek, v strokovni komisiji pa so bili Simon Golobič, Rok Lunaček in Jaka Janc. Nastopajoče je ocenjevalo tudi prisotno občinstvo, ko so sešteli vse glasove, pa so razglasili najboljše. Podelili so tri glavne nagrade – termalčke in še tri posebne nagrade.

To je bil edini festival, na katerem so nagrade prejeli vsi ansambli.

Najžlahtnejšega, zlatega termalčka, so si priigrali in pripeli fantje ansambla Jarica, srebrnega ansambel Dolenjski veseljaki, bronastega pa ansambel Gašperja Mirnika, ki je prejel tudi nagrado oziroma pokal za najboljšo instrumentalno izvedbo. Pokal za najboljšo vokalno izvedbo je prejel ansambel Kiper iz Šentjurja, za najbolj izviren nastop pa ansambel Občutek.

Podelili so tudi plaketo Jožeta Skubica, pevca in avtorja legendarnih Slapov; podelila jo je njegova žena Marjetka Skubic, in sicer ansamblu Lesarji. Strokovna komisija je podelila še dve priznanji, in sicer za najboljše besedilo in melodijo: najboljše besedilo je napisal Matej Kocjančič za skladbo Vse bi rade, ki jo je predstavil ansambel Občutek, najboljšo melodijo pa je ustvaril Peter Fink za zmagovalni ansambel Jarica z naslovom Zaljubljeni mornar.