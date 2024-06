V Celju so se vražje zabavali (FOTO)

Minuli konec tedna je Krekov trg pred Celjskim domom gostil Vražjo zabavo, ki jo je že tretjič zapored pripravil Curaprox Slovenija. »Po dveh izjemno uspešnih izvedbah in obiskih Vražjih zabav v Mariboru smo se odločili seliti po vsej Sloveniji. Izbrali smo Celje. Knežje mesto nas ni razočaralo,« je povedala vodja marketinga Karolina Marolt. Tokrat so poskrbeli, da so se najmlajši lahko skozi zabavo izobraževali o ustni higieni, ki velja za najbolj pomembno, čeprav ji morda posvečamo še najmanj pozornosti.

S Trkajem in Repki je plesal ves Krekov trg.

»Želimo pokazati, da si zobe lahko ščetkamo kjer koli, tudi sredi trga. In da zobozdravniki niso bavbav,« poudarja Maroltova in doda, da vseh površin zob samo z zobno ščetko ni mogoče oščetkati. »Več kot 90 odstotkov odraslih v urbanih središčih ima eno od oblik parodontalne bolezni. Eden od treh otrok v starosti do šest let pa ima karies ali zalivko,« še pove. Za zabavni del programa so poskrbeli raper Trkaj in njegovi Repki, plesalci iz Plesnega kluba Plac, skupina Bepop ter nepogrešljivi spremljevalci Vražjih zabav – akrobatska skupina Dunking Devils.

Ekipa Curaprox Slovenija prireja vsakoletno izobraževalno Vražjo zabavo. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI