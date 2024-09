V boj za oskarja gre film slovenske režiserke

Celovečerni film Odrešitev za začetnike režiserke in scenaristke Sonje Prosenc je bil izbran za slovenskega predstavnika, ki se bo potegoval za kandidaturo za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film. Film v produkciji zavoda Monoo je izbrala Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev.

Po ogledu prijavljenih filmov ga je izbrala strokovna komisija, ki so jo sestavljali direktor fotografije Simon Tanšek, producenti Maja Zupanc, Andrej Štritof in Vlado Bulajić, scenaristka in režiserka Maja Prettner, scenografinja Katja Šoltes, montažerka Daša Bezjak in igralec Klemen Novak.

3. marca bo prestižna podelitev.

Po njihovi oceni Odrešitev za začetnike obravnava aktualno temo hedonistične elite sodobnega sveta, ki živi svoje varno in nedotakljivo življenje pod steklenim zvonom.

»V filmu se uspešno prepleta kompleksna dinamika odnosov med notranjim in zunanjim svetom, duhovnim in fizičnim. Z inovativno kombinacijo izraznih sredstev, na visoki produkcijski ravni ter s pravo mero komičnosti in tragičnosti je ustvarjalcem uspelo prebiti navidezno steklo, ki nas je doslej varovalo pred vdorom surove resničnosti,« so zapisali v utemeljitvi.

Svetovna premiera v New Yorku

Svetovno premiero je doživel junija na ameriškem festivalu Tribecca v New Yorku, evropsko premiero pa na avgustovskem festivalu v Sarajevu, kjer je bil hkrati otvoritveni film tekmovalnega programa.

V Sarajevu je prejel nagrado CICAE – nagrado združenja 3000 art kinematografov z vsega sveta, zatem pa je režiserka prejela še častno nagrado Živka Nikolića na filmskem festivalu Herceg Novi, ki jo podeljujejo ustvarjalkam in ustvarjalcem, ki s svojim delom izrazito prispevajo k filmski umetnosti.

Režiserka Sonja Prosenc je slavila že v Sarajevu. FOTO: Sarajevo Film Festival

Film, nastal v koprodukciji Slovenije, Italije, Hrvaške, Norveške in Srbije, nadaljuje pot po Skandinaviji, Nizozemskem, Kanadi in drugje. Na ogled je tudi že v slovenskih kinematografih. Režiserka je v njem postavila v središče slovensko bajno bogato družino Kralj, ki živi zelo drugačno življenje od večine v sanjsko lepi stekleni hiši sredi gozda. Nenadoma se med njimi pojavi mladi neznanec Julien, za katerega se izkaže, da je sad očetove mladostne avanture.

Odlična igralska zasedba

V filmu je zaigrala 15-letna Mila Bezjak, hči igralca Primoža Bezjaka, ki se ga med drugim spomnimo iz filma Petelinji zajtrk. Njenega filmskega očeta igra Marko Mandić, mamo pa kar njena prava mama, igralka Katarina Stegnar. Mila je pred kratkim zaupala reviji Suzy, da ni bila prva izbira režiserke, saj si je ta želela mlajšo deklico. A navsezadnje se je razpletlo tako, da je vloga pripadla njej v veliko veselje mladenke pa tudi kritikov, ki igranje novopečene gimnazijke zelo hvalijo. Veliko lepih besed so pravzaprav namenili celotni ekipi igralcev. V Odrešitvi za začetnike nastopajo še ​Aliocha Schneider, Judita Franković Brdar, Jure Henigman, Kristoffer Joner, Ana Đurić in Matija Vastl.

Oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film, prej imenovan oskar za najboljši tujejezični film, Ameriška filmska akademija podeljuje filmom, ki niso nastali v ZDA in katerih jezik ni angleščina.