Učitelji glasbe tekli maraton

Glasbena šola Bučar je prepoznavna tudi po tem, da obožujejo šport, že 10 let se namreč z inštrumenti odpravljajo na dvodnevne pohode po naši prelepi Sloveniji. Poleg tega radi tečejo, in tako so se letos že tretjič udeležili ljubljanskega maratona. Šolske barve so branili učitelj in mentor kitare Gašper, vodja glasbene šole in mentor harmonike Simon Bučar, učiteljico kitare Nino pa je zaradi bolezni zamenjala Nika.

»Sam sem se maratona udeležil že lani in se ga bom s prijatelji tudi prihodnje leto in še naprej, da bomo tudi tako ohranjali tradicijo. Glasbeniki, ki vadijo z inštrumenti, večinoma sedijo, zato so športne aktivnosti še kako priporočljive, da ne rečem nujne. In dejstva, da je zdrav življenjski slog glasbenikov zelo pomemben, se dobro zavedamo. Še posebno če gre za skupinsko druženje,« pravi vodja glasbene šole Simon. Njihova ekipa je trenutno z mislimi pri pripravah na tradicionalne decembrske nastope, ki jih začnejo v prvem tednu najbolj čarobnega meseca v letu.