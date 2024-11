Tom Hanks razkril, katero stvar ves čas počnejo njegovi oboževalci!

68-letni oskarjevec Tom Hanks, ki je zaigral v nekaterih najbolj ikoničnih filmih v zgodovini Hollywooda, pravi, da mu ni težko, če oboževalci vpijejo njegove slavne filmske citate. Priljubljeni igralec pravi, da mu je všeč, ko se ljudje - tudi na tak način - povežejo z njim.

Legendarni igralec je za svoje izjemno delo prejel že dva oskarja in številne nominacije. Nastopil je v nepozabnih filmih, kot sta »Philadelphia« in »Forrest Gump«, za katera je osvojil oskarja za najboljšega igralca. Njegova filmska kariera se je začela leta 1980 in še vedno uspešno nadaljuje.

Humor v ikoničnih citatih

Kot pravi, se pogosto znajde v situacijah, ko navdušeni oboževalci proti njemu vzklikajo njegove znamenite filmske citate. Namesto da bi ga to motilo, je Hanks pojasnil, da v tem vidi željo po povezovanju z njim. Na oddaji Today na NBC News je povedal nekaj primerov slavnih citatov, ki jih ljudje najpogosteje vzklikajo: »Velikokrat zaslišim ‘Wilson!’ [iz filma Brodolom] ali ‘Pripravite se na trk’ [iz filma Sully]. Pa še ‘Houston, imamo težavo’ [iz filma Apollo 13] in ‘Teci, Forrest, teci!’ Nič od tega ni nadležno,« je komentiral v smehu.

V filmu ikoničnem filmu Forrest Gump. FOTO: Tv spored-service

Svoje zadovoljstvo s prepoznavnostjo je povzel z besedami: »Vse to je super ... Ko kdo zakliče kaj iz filma, je to, kot da bi mi rekel: ‘Tukaj imaš kovanec, Tom, za to izjavo.’ Nabere se jih dovolj, in na koncu si bogat človek.«

Komedija, ki je vzbudila solze

Nedavno so se sicer nekateri oboževalci pritožili, da je njegov film »Mož po imenu Otto« napačno predstavljen kot komedija, v resnici pa vsebuje številne ganljive in žalostne prizore.

Tom Hanks v filmu iz leta 2022 igra Otta Andersona, tečnega upokojenca, ki po smrti žene zapade v globoko depresijo. Njegovo življenje pa se obrne na glavo, ko se v bližino priselijo novi sosedje, vključno z nosečo mamo Marisol, ki nezavedno prepreči Ottov poskus samomora.