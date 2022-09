To so Slovenke, ki so osvojile trdnjave rocka

Na angleški turneji je prva slovenska metal zasedba Hellcats nastopila v tamkajšnjih mestih, ki so sinonim za rock glasbo. V Manchestru so nastopile v okviru boja proti raku na dojkah in po mnenju številnih, tudi nekaterih predstavnikov domačih medijev, so bile najbolj udarna zasedba tega večera, kar je v mestu z najmanj 20 koncertnimi prizorišči lep poklon.

Projekt poteka v okviru organizacije International Women of Rock, ki združuje in podpira ženske avtorske ustvarjalke, v tem letu pa so si za promotorke izbrali tudi slovenske divje mačke Hellcats. Te so svojo koncertno pot nadaljevale v veličastnem Majestic Theatru v Darlingtonu, ki so ga spravile na noge in tudi tam požele največ navdušenja med sodelujoči.

Vse skupaj je doseglo vrelišče v trdnjavi angleškega rocka, O2 Academy Islington, v kateri so med drugimi nastopile skupine, kot so Kiss, Def Lepard, Måneskin, Doro, The Damned, Dimu Borgir in preostala zveneča imena te glasbene zvrsti. Sicer pa je turnejo po odzivih obiskovalcev na družabnih omrežjih zaznamovala velika naklonjenost angleške publike, nekateri naj bi kar deset let čakali na nastop naših dam, spet drugi jih primerjajo z Joan Jett in Lito Ford.

Hellcats na odru v Londonu

Po turnejah v Nemčiji, Italiji in Rusiji so tako osvojile še Anglijo, ni pa skrivnost, da se bodo kmalu spet odpravile v tujino, saj imajo na mizi vabila iz Argentine, ZDA in Japonske. V Sloveniji jih bodo lahko oboževalci zelo kmalu videli in slišali na festivalu MetalWitch v Ljubljani ter v Kočevju, nato pa še čez mejo v avstrijskem Wildonu.