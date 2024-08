To pa ni dobro: srbski pevec v bolnišnici, sumijo na hudo pljučnico

Pevec Riblje Čorbe Bora Đorđević je končal v bolnišnici, člani skupine pa so na družbenih omrežjih sporočili, da so do nadaljnjega vsi nastopi odpovedani.

»Zaradi Borovega zdravstvenega stanja so mu zdravniki prepovedali potovanja in izpostavljenost naporom zaradi hude pljučnice in poslabšanja kronične obstruktivne pljučne bolezni. Seveda bomo, kot vedno, bolezen premagali in takoj, ko bo Bora ozdravel, se vidimo,« so zapisali člani zasedbe na uradnem Facebook profilu.

Za srbske medije je spregovoril tudi menedžer skupine. »Bora je v bolnišnici. Več bomo vedeli čez 24 ur. Za zdaj imamo informacijo, da gre za hudo pljučnico,« navaja Blic.rs.