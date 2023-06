To pa je čast, zaigral je lahko predsednici Pirc Musarjevi (FOTO)

Zamejski Slovenec Denis Novato, izjemni glasbenik, ki s harmoniko veliko potuje po svetu in promovira tako igranje na ta inštrument kot tudi našo Slovenijo, ki je s harmoniko neločljivo povezana, je bil nedavno zelo vesel povabila na sprejem predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar. Ta ga je v predsedniški palači s svojimi sodelavci gostila, ker Novato letos praznuje 35-letnico igranja na harmoniko. »V predsedniški palači sem zaigral nekaj skladb ob spremljavi prijatelja, izvrstnega kitarista in producenta Mika Orešarja. Obenem sem ji imel priložnost predstaviti tudi svojo filozofijo igranja harmonike ter načrte v tem jubilejnem letu. Ob tej priložnosti pa sem ji v spomin podaril jubilejno ploščo svojega tria, ki je izšla 1. junija pri založbi Bogner v Nemčiji. Predsednica pa me je zelo presenetila s svojim vedenjem in poznavanjem harmonik, saj je nekoč tudi sama igrala klavirsko harmoniko,« nam je po srečanju s Pirc Musarjevo povedal Novato. Kot je še dodal, je bil posebej vesel, ker je izrazila navdušenje nad njegovim delom in je brez zadržkov pohvalila njegovo promoviranje tudi diatonične harmonike po svetu. »To je dokaz, da tudi v višjih krogih z vse manj zadržki sprejemajo diatonično harmoniko, kar je dodaten dokaz, da je vedno bolj kredibilna in ne velja več za neki zabavnjaški, gostilniški inštrument. Sploh pa opažam, da glasba vedno bolj povezuje narode in jih spodbuja k miru in povezovanju,« pravi Novato, ki se novembra vrača v Avstralijo in Severno Ameriko. Maja je sodeloval na odprtju poletnega festivala v sosednji Italiji, kjer je nastopil skupaj s svojo skupino Italkryner, k sodelovanju pa je povabil tudi Barbaro Jehart in Katjo Kapun. V Monte Carlu pa se je konec maja udeležil Monaka Grand Prix, dirke formule 1.

Denis Novato že 35 let igra harmoniko in z njo potuje po svetu. FOTO: OSEBNI ARHIV