Taylor Swift slavila še pri evropskih nagradah MTV

Ameriška pop megazvezdnica Taylor Swift, ki se je nedavno mudila na turneji po stari celini, je v nedeljo na podelitvi evropskih glasbenih nagrad televizije MTV v Manchestru slavila v štirih kategorijah, potem ko je septembra prejela še sedem videoglasbenih nagrad MTV.

Tokrat je pobrala nagrade za najboljšo izvajalko, najboljši nastop, najboljšo izvajalko iz ZDA in za najboljši video za skladbo Fortnight, ki ga je posnela z raperjem Postom Malonom. Po aprilski izdaji albuma Tortured Poets Department je bila nominirana v kar sedmih kategorijah. V vnaprej posnetem videu je Swiftova izrazila obžalovanje, da se podelitve ni mogla udeležiti v živo, ter povedala, da je poleti zelo uživala na evropski turneji.

Dogodek je vodila britanska pevka Rita Ora. Foto: Oli Scarff/AFP

Ameriškega raperja Busto Rhymesa so razglasili za globalno ikono. Foto: Oli Scarff/AFP

Drugouvrščeni glasbeniki

Južnoafriška pevka Tyla je prejela tri nagrade, in to v kategorijah najboljši RB, afrobeat in najboljši afriški izvajalec. Američanka Ariana Grande je slavila v kategoriji najboljši pop, za najboljše glasbeno sodelovanje pa je bila nagrajena tajska raperka Lisa za pesem New Woman, ki jo je izvedla s špansko pevko Rosalio. Priznanje za najboljšo pesem je dobila ameriška pevka Sabrina Carpenter za megahit Espresso. Nagrado globalna ikona je prejel ameriški raper Busta Rhymes.

Južnoafriška pevka Tyla je prav tako slavila. Foto: Phil Noble/Reuters

Nagrado v kategoriji najboljši hip hop je prejel ameriški raper Eminem, za najboljše izvajalce alternativne glasbe so obveljali Imagine Dragons, medtem ko so Liama Gallagherja, člana oživljene britpop skupine Oasis, razglasili za najboljšega rock izvajalca. Priznanje za najboljši K-pop je prejel južnokorejski pevec Jimin, Mehičan Peso Pluma je dobil nagrado za najboljšega latino izvajalca, britanski elektro-pop duo Pet Shop Boys, ki je zaključil šov, pa je prejel posebno nagrado za pop pionirja.

Poklon Liamu Paynu

Prireditev v manchestrski areni Co-Op Live je odprl ameriški pevec Benson Boone, ki je tudi prejel nagrado v kategoriji najboljši novinec. Evropski glasbeni šov je že tretjič vodila britanska pop pevka Rita Ora, ki se je poklonila pokojnemu članu fantovske skupine One Direction Liamu Paynu, ki je prejšnji mesec umrl po padcu s hotelskega balkona v Buenos Airesu. »Bil je velik del MTV in mojega sveta ter mislim, da pomemben del življenj vas doma in vseh prisotnih nocoj,« je dejala vidno ganjena Rita Ora, ki je leta 2018 sodelovala s Paynom pri pesmi For You. »V vsako sobo, v katero je stopil, je prinesel toliko veselja in pustil svoj pečat na tem svetu.«

Lani so jo odpovedali zaradi izbruha nasilja v Izraelu in Gazi.

Britanski elektro-pop duet Pet Shop Boys je dobil posebno priznanje za pionirske dosežke v glasbi. Foto: Oli Scarff/AFP

Spomnili so se tudi pokojnega Liama Payna. Foto: Phil Noble/Reuters

Z letošnjo prireditvijo so zaznamovali 30-letnico evropskih glasbenih nagrad MTV, ki jih vsako leto podelijo v drugem evropskem mestu. Lanska bi morala potekati v Franciji, a je bila odpovedana zaradi nestabilnih razmer po svetu po konfliktu v Izraelu in na območju Gaze.