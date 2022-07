Superjunaki ga ne zanimajo več

Ko se gralci prvič srečajo z vlogo superjunaka, jim je ta pogosto tako zelo všeč, da postane kar njihov alter ego. Zadnja leta, ko so napete znanstvenofantastične stvaritve med najbolj priljubljenimi in zelo dobičkonosnimi žanri, so redki tisti, ki bi obrnili hrbet privlačnemu kostumu, a kot kaže, obstajajo izjeme. George Clooney je namreč pred dnevi zavrnil nedvomno mamljivo ponudbo, da si znova nadene ogrinjalo Batmana.

Odločitve ne obžaluje

Prihodnje leto namreč prihaja na velika platna The Flash pod režisersko taktirko Andyja Muschiettija, a čeprav naj bi si ustvarjalci v glavni vlogi znova zaželeli starega igralskega mačka, so se lahko obrisali pod nosom.

Vlogo Batmana je gladko zavrnil. FOTO: Twitter

Clooney je namreč že ob izidu filma Batman & Robin 1997. samega sebe oklical za poraznega igralca v tej vlogi, vsa ekipa pa da je z njim preprosto zapravila čas in denar; verjetno izjava ni daleč od resnice, saj je film v kinematografih pobral manj dobička, kot je bilo pričakovano, kritike pa niso bile prizanesljive in igralec, ki si je takrat šele utiral pot do zvezd, je superjunake odločno črtal s seznama svojih prihodnjih vlog; spomnimo, takrat je zaigral ob Chrisu O'Donnellu, Arnoldu Schwarzeneggerju, Umi Thurman in Robertu Swensonu.

Batman & Robin je bil deležen številnih kritik.

Od svoje odločitve ne odstopa niti četrt stoletja pozneje, ko bi mu bilo kot vrhunskemu in utrjenemu igralcu ter vsestranskemu ustvarjalcu marsikaj oproščeno, kljub slabi izkušnji pa filma ne obžaluje povsem, ne nazadnje si je takrat lahko jasneje začrtal igralsko pot in se usmeril v druge vode. Konec devetdesetih je tako blestel v televizijski nadaljevanki Urgenca kot karizmatični pediater, pozneje pa se je izkazal v vrsti filmskih uspešnic in se med drugim dvakrat okitil z oskarjem.

»Od takrat vse moje odločitve temeljijo na scenariju: če je ta dober, če se v njem prepoznam in vanj verjamem, sprejmem ponudbo, sicer ne,« pojasnjuje 61-letni Clooney, ki se v mesto Gotham ne bo vrnil nikoli več.

In čeprav bi ga mnogi oboževalci, predvsem pa oboževalke, radi občudovali v Batmanovem kostumu, se bodo morali sprijazniti z režiserjevo drugo izbiro. Ki pa nikakor ni slaba, kajti kot superjunaka se bosta zanesljivo spet izkazala Ben Affleck in Michael Keaton, v drugih vlogah pa napovedujejo še Ezro Millerja in Michaela Shannona. Kakšna zgodba in zapleti bodo tokrat v ospredju, še ni znano, premiera pa je napovedana za prihodnje leto.

1997. je bil prvič in zadnjič v vlogi superjunaka.

No, Clooney, hočeš ali nočeš, se svojega Batmana ne bo mogel kar tako otresti. Vloga iz leta 1997 očitno le ni razočarala prav vseh, kajti na dražbi se je znašel prav kostum, ki ga je med snemanjem filma Joela Schumacherja nosil ravno on. Premožnim zbirateljem ga bo ponujala avkcijska hiša Hollywood & Entertainment Signature Auction, in sicer 22. in 23. julija, izklicna cena pa še ni znana.