Ste opazili, kaj je naredil Baby Lasagna na koncu nastopa? Družbena omrežja 'gorijo' (VIDEO)

Baby Lasagna je ob koncu nastopa v polfinalu Pesmi Evrovizije razveselil oboževalce s svojo mimiko. Posnetek tega dela nastopa se je v trenutku razširil po družbenih omrežjih.

Marko Purišić je namreč pomežiknil v kamero in se sladko nasmejal – videti je bilo, kot da bi rekel 'mijav', s čimer je požel dodatne simpatije oboževalcev. Njegov spektakularni nastop je na družbenih omrežjih sprožil plaz ponosnih odzivov Hrvatov.

»'Rastural'!«, »Bravo, Marko!«, »Tega še nisem videl v življenju, da cela dvorana pleše in poje«, »Marko, vsa čast«, »Ponos do neba«, »Samo daj mu pokal in to je to ...«, »Samo poslušaj to publiko ... Vau«, »Vsekakor zmaga«, »Imel je koncert in ni predstavil pesmi, Zagreb, čas je za priprave«, »Polni energije, prvič zvenimo vrhunsko,« so bili nekateri izmed tisočih komentarjev, poroča jutarnji.hr.

Preberite še:

Hrvaška v velikem pričakovanju evrovizijskega finala

Na Hrvaškem sicer že težko odštevajo dneve do sobotnega finala 68. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki ga bodo v živo prenašali tudi na enem od trgov v središču Zagreba. Po gladki torkovi uvrstitvi njihovega predstavnika Babyja Lasagne s pesmijo Rim Tim Tagi Dim v finale je med Hrvati zavladala prava evforija, saj velja za največjega letošnjega favorita.

Glasbenik iz Umaga je po svojem nastopu o prvem mestu na stavnicah dejal, da so to le številke in da delo še ni končano. »Srečen sem, a še vedno ne slavim, ker veliko pričakujem od sebe, tako kot od mene veliko pričakujejo Hrvati in celotna Hrvaška. Zdaj se šele začenja,« je povedal v izjavi, ki jo je na družbenem omrežju instagram objavila hrvaška javna radiotelevizija HRT.