Nad našega evropskega komisarja se je po nesreči iranskega predsednika vsul plaz kritik!

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je zaradi zapisa na družbenem omrežju X, da je EU Iranu solidarno ponudila pomoč pri iskanju helikopterja z iranskim predsednikom Ebrahimom Raisijem, tarča številnih kritik iz vrst politike, novinarjev in aktivistov. V odzivu je sporočil, da pri pomoči ne gre za politično podporo.

»Na iransko prošnjo za pomoč smo aktivirali satelitsko kartiranje v okviru sistema EU Copernicus spričo nesreče helikopterja, v katerem naj bi bila iranski predsednik in njegov zunanji minister,« je v nedeljo zvečer na omrežju X zapisal evropski komisar iz Slovenije Janez Lenarčič. Pri tem je dodal ključnik EUsolidarnost.

Pričakuje pojasnilo

Zapis je na omrežju X naletel na številne kritike iz vrst politike, pri čemer so se mnogi obregnili ob ključnik. Vodilna kandidatka liberalne politične družine (Renew), ki ji pripada tudi Lenarčič, za junijske evropske volitve Marie-Agnes Strack-Zimmermann je glede tega zapisala, da gre za »zasmehovanje pogumnih borcev za človekove pravice v Iranu«. Dodala je, da pričakuje pojasnilo.

Kritikam se je pridružilo več njenih kolegov iz nemškega parlamenta, pa tudi več članov slovenske opozicijske stranke SDS, vključno s predsednikom Janezom Janšo.

Vodja nizozemske skrajno desne stranke PVV Geert Wilders je ob poobjavi Lenarčičevega zapisa zapisal: »Solidarnost EU s hudičem.«

Oglasila se je tudi aktivistka iz Irana

Kritično so se prav tako odzvali številni novinarji in aktivisti, med njimi Masih Alinedžad iz Irana. »EU bi morala poslati ekipo za hitro odzivanje, da bi spremljala stanje iranskih političnih zapornikov, predvsem tistih, ki jih čaka smrtna kazen, (...) ne pa iskala klavca iz Teherana,« je zapisala. Dodala je, da to sporoča v imenu celotnega iranskega ljudstva.

»Zagotavljanje satelitskega kartiranja na zaprosilo, da bi olajšali operacijo iskanja in reševanja, ne predstavlja dejanja politične podpore kateremukoli režimu. Gre preprosto za najbolj temeljno človečnost,« je Lenarčič zapisal v današnjem odzivu na kritike.

Tiskovni predstavnik Evropske komisije Balazs Ujvari je že v nedeljo zvečer na družbenem omrežju X pojasnil, da lahko katerakoli država zaprosi za humanitarno ali civilno pomoč, komisija pa stori vse, kar lahko.

Glede ključnika EUsolidarnost pa so v Lenarčičevem kabinetu pojasnili, da gre za »neposrečeno rabo ključnika, ki ga sicer uporabljamo vedno ob aktivacijah mehanizma unije za civilno zaščito in humanitarne pomoči«.