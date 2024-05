Pravi, da petje ni poklic, je poslanstvo. Je močna življenjska sila. Čeprav večino dela v ozadju naredi bend, je pevec tisti, ki stoji spredaj, poslušalce pelje po rdeči niti koncertnega večera. Največ pretoka energije se zgodi ravno med občinstvom in vokalistom, ki pluje na valovih skupine. To vem, ker jo na odru izza bobnov gledam in poslušam že skoraj 23 let. Zato je ta intervju nekoliko drugačen od siceršnjih in zato se z Vesno tikava. Sprehodila sva se po dolgem obdobju in obudila marsikatero zanimivost iz najinih življenj. Katalena prihaja iz Ljubljane in igra slovensko ljudsko glasbo. ...