Se spomnite fatalnega zmagovalca Evrovizije? Tako se zabava tri leta kasneje

Pred tremi leti je fatalni Damiano David z italijansko skupino Maneskin zmagal na Evroviziji in očaral številne pripadnice nežnejšega posla povsod po svetu, piše dnevnik.hr.

Zmaga je zasedbo hipoma ponesla med zvezde, kmalu je sledila turneja po Ameriki in Damiano je tedaj zapustil dolgoletno dekle Giorgijo Soleri.

Hitro so se pojavila namigovanja, da je razhodu botrovala prevara, novembra lani pa je bil Damiano opažen v družbi ameriške pevke in igralke Dove Cameron.

Z njo je italijanski pevec letos obiskal prireditev Met Gala v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku, najbolj znani po ekstravagantnih opravah povabljencev.

Golobčka na rdeči preprogi nista skrivala zaljubljenosti. On si je za to priložnost nadel črno čipkasto obleko, ki je razkrivala njegove tetovaže, ona je očarala v toaleti nežnih tonov z dolgimi rokavi, okrašeni s cvetličnimi vzorci.

28-letna igralka, ki je nase opozorila v Disneyjevem filmu Descendants in v seriji Liv in Maddie, je odrasla v pravo lepotico in žensko s seksapilom ter osvojila tudi Damiana.

Ta, čeprav je videti starejši, šteje komaj 25 let.