Po prometni nesreči odpeljali 6-letnega otroka, mati bo odgovarjala

Včeraj so bili na PU Koper ob 20.38 obveščeni o prometni nesreči v Izoli. Policisti so na kraju nesreče ugotovili, da je 6-letni otrok nepravilno vozilo kolo in z njim trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 35-letni voznik.

Otrok se je poškodoval, odpeljali so ga v SB Izola. Za mamo bo uveden hitri postopek zaradi opustitve dolžne skrbi oziroma nadzorstva nad otrokom (v skladu z določili ZPrCP in ZVoz-1). Otrok namreč v času prometne nesreče med vožnjo ni uporabljal kolesarske čelade in je v cestnem prometu vozil kolo brez spremstva polnoletne osebe.