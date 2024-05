Po smrti predsednika odzivi tudi iz Evrope: je šlo za nesrečo ali zaroto?

V Bruslju so danes izrazili sožalje zaradi smrti iranskega predsednika Ebrahima Raisija in drugih predstavnikov države v nedeljski helikopterski nesreči. V mislih smo z njihovimi družinami, je sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Italijanska premierka Giorgia Meloni je izrazila solidarnost z iransko vlado in ljudstvom.

»EU izraža iskreno sožalje ob smrti predsednika Raisija in zunanjega ministra Abdolahiana ter drugih članov njune delegacije in posadke v nesreči helikopterja,« je na omrežju X zapisal Michel in dodal, da so v mislih z njihovimi družinami.

Predsednica vlade v Rimu Meloni je na televiziji izrazila solidarnost z iransko vlado in iranskim ljudstvom. »V tem trenutku iranske oblasti govorijo o nesreči in ne omenjajo možnosti zarote,« je dejala in dodala, da spričo smrti Raisija ne pričakuje sprememb v iranski notranji ureditvi.

Reševalci so se stežka prebili do kraja nesreče

Iranska državna televizija je davi potrdila smrt predsednika Raisija in zunanjega ministra Hoseina Amir-Abdolahiana v nedeljskem strmoglavljenju helikopterja na severozahodu Irana. Da ni znakov o morebitnih preživelih, so že pred tem poročali reševalci, ki so se davi le prebili do prizorišča nesreče.

V nesreči je sicer umrlo vseh devet potnikov in članov posadke na krovu helikopterja, ki je bil po zaključku obiska v Azerbajdžanu na poti proti iranskemu Tabrizu. Potoval je v konvoju treh helikopterjev - preostala dva sta varno prispela na cilj.

Ob smrti predsednika islamske republike so se iz sveta že zvrstili številni izrazi sožalja, med drugim iz Pakistana, kjer so razglasili tudi dan žalovanja. Odzvali sta se tudi libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah in palestinsko islamistično gibanje Hamas.