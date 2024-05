Raiven: »To je eden najsrečnejših trenutkov v mojem življenju, če ne celo najsrečnejši«

Glasbenico Raiven so v trenutku, ko se je s skladbo Veronika uvrstila v finale, oblile solze sreče. Od srca se ji je odvalil velik kamen, dokazala je namreč, da je ustvarila skladbo, s katero se ni prilagajala evropskim standardom, prav tako si na odru ni želela cirkusa, ki pa je lahko na neki način tudi dober, kot je opisala letošnje dogajanje na evrovizijskem prizorišču.

»Moja pesem govori o ženski, ki je bila narobe razumljena, vidim jo kot vzornico za vse, ki se ne počutijo sprejete. Tudi sama sem se s svojo glasbo velikokrat tako počutila. Ta pesem ni bila napisana za Evrovizijo, nastala je v moji sobi,« je povedala po uvrstitvi v finale in dodala: »To je eden najsrečnejših trenutkov v mojem življenju, če ne celo najsrečnejši.«

Glasbenica je še iskreno povedala, da je ves čas dvomila, da ji bo uspelo. Močne podpore iz domovine v zadnjih tednih ni imela, nasprotno, vrstili so se celo zlobni in žaljivi komentarji na račun njene skladbe, zato je Raiven toliko ponosnejša, da ji je uspel preboj v finale. »Morda pa sem zaprla kakšna usta,« je še povedala glasbenica, ki je kot deveta po vrsti od skupno 15 nastopajočih v prvem polfinalnem večeru nastopila v prosojnem in oprijetem kombinezonu in izvedla dovršen nastop. Na odru so jo spremljali plesalci SNG Opera in balet Ljubljana Lukas Bareman, Marin Ino, Filippo Jorio, Matteo Moretto in Mateja Železnik.

Na odru je bila ves čas osredotočena. FOTO: REUTERS

Zamisel za nastop je zasnovala skupaj s solistom ljubljanskega baleta Lukasom Zuschlagom. Občinstvo v dvorani je slovenski nastop nagradilo z navdušenim aplavzom. Poleg nje je uvrstitev v finale uspela še predstavnikom Srbije, Portugalske, Hrvaške, Ukrajine, Litve, Finske, Cipra, Irske in Luksemburga.