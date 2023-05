Srbi besni na pevko: podprla je Slovence, srbskega pevca ne

Sinoči se je v Liverpoolu odvil drugi polfinalni večer Evrovizije, v katerem je nastopila tudi slovenska zasedba Joker Out. Slovencem so stavnice napovedovale zanesljivo uvrstitev v sobotni finale, a ob razglasitvi smo trepetali do konca, saj so ime naše države poklicali čisto na koncu.

Slovenski predstavniki so s svojo karizmo očarali gledalce po celotni Evropi. Med drugimi so nas njimi navdušeni tudi v Srbiji, kjer so pevca Bojana Cvijetićanina, ki ima srbske korenine, vzeli kar za svojega. Podporo Joker Outom na družabnih omrežjih izrekajo tudi srbski estradniki. A nekateri so s tem razburili srbsko javnost.

Joker Out. FOTO: Phil Noble Reuters

Pevka in avtorica Kristina Kovač je s tem, ko je javno izražala podporo našim fantom, razburila kar nekaj Srbov. Očitajo ji, da je podprla Joker Out, njihovega predstavnika Luka Blecka pa ne. Prepričani so, da zato, ker še vedno kuha zamero, da ni na Evrosong odpotovala Nađa Ordagić, za katero je ona napisala pesem. »Vsa čast, fantje, bratje Slovenci,« je zapisala in pozvala svoje sledilce, naj v soboto fantom namenijo svoj glas. Dodala je še, da bi si zaslužili zmago.

Sledilci pa ji očitajo, da bi, glede na to, da živi v Stockholmu, lahko glasovala za srbskega predstavnika. »Želela je naznaniti, da bo glasovala samo zanje, posvetila jim je celo objavo, Luki pa ni niti čestitala za zmago na PZE«, »Slovenci so tudi moji favoriti, a to nima veze z njimi«, »Najbolj nečimrna oseba na estradi«, so le nekateri izmed komentarjev, ki so se vsuli na pevko. Po vseh očitkih jim ni ostala dolžna. Zapisala je, da je samo sebi dolžna pojasnjevati, koga bo podpirala.