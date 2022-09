Spodbujajo k igranju harmonike

Kulturno društvo harmonikarjev iz Izole je organiziralo že 17. tradicionalno revijo harmonikarjev. »Revija ni tekmovalnega značaja, temveč je zgolj spodbuda mladim in starejšim k igranju harmonike. Predvsem pa je namenjena druženju. Poleg tega se s takim dogodkom ohranja glasbo ljudskega izročila, spodbuja k ustvarjalnosti mladih, k nastanku različnih zasedb s harmoniko in s tem širi prepoznavnost tega inštrumenta. Potekala sta tudi spremljevalni program in predstavitev podjetij Munda, Rutar in Totter midi, ki izdelujejo harmonike,« je povedal Andrej Gropajc, predsednik Obalnega Kulturnega društva harmonikarjev Izola, sicer glasbenik.

Harmonikarji ob koncu revije v Izoli Foto: KDH Izola

V društvu se nastopajočim iskreno zahvaljujejo za sodelovanje na reviji, na kateri se je letos predstavilo kar 24 harmonikarjev in pet zasedb, kot gostje pa so sodelovali člani Orkestra harmonikarjev Nika Polesa, skupina Kremenjak iz zamejstva in Orkester harmonikarjev Mikola. »Večinoma so nastopili mladi nadobudni harmonikarji, bilo pa je tudi nekaj starejših ljudskih godcev iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Vsak nastop je izžareval svoj čar in prav vsi si zaslužijo pohvale,« pravi Gropajc.

Najboljša je bila Eva Zmazek. FOTO: Kdh Izola

Na reviji so za spodbudo podelili nekaj nagrad. Kot najmlajša jo je prejela Nika Beškovnik, najstarejši harmonikar pa je bil Emilio Flego. Nagrado za najboljši nastop je prejel Erik Šavron, za najboljšega virtuoza pa Toni Jermaniš. Nagrado za perspektivno mlado harmonikarko je prejela Sinja Gračnar, ki smo jo marca letos videli v oddaji Zimski pozdrav, v kateri je zaigrala skupaj z voditeljico Darjo Gajšek. Nagrado za najboljšo harmonikarko je iz rok predstavnice podjetja Totter Midi in predsednika KDH Izola prejela Eva Zmazek, nagrado za najbolj izviren nastop Mojca Juteršek, kot najboljša zasedba pa so bili nagrajeni člani Orkestra harmonikarjev Mikola.