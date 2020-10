Špeli Grošelj je nadel poročni prstan

Domen Kumer in Špela Grošelj sta po dolgih letih prijateljstvo začinila z glasbenim duetom.

Videospot je ekipa posnela v Piranu in na Krasu.

Pri nekaterih stvareh sva si res različna, a na splošno sva zelo povezana.

Že štirinajst let prijateljujeta nekdaj atomičnain Štajerec, zdaj pa sta iskreno prijateljstvo prelila še v glasbene note. Novi koronavirus je namreč Špeli prekrižal nekoliko drugačne glasbene načrte, ko pa je slišala Domnovo pesem, ki jo je pevec sprva nameraval posneti sam, a za to ni našel časa, sta se strinjala, da bi bilo še bolje posneti duet.Pesem Vino in kitara pa je dobila tudi romantičen videospot, v katerem Domen in Špela igrata zaljubljen par in se na koncu poročita. »Lani mi je Domen poslal to pesem, in ko sem jo slišala, sem se naježila in orosile so se mi oči. Res mi je bila zelo všeč. Potem pa mi je rekel, da okleva, ali bi jo posnel. Pa sem ga nenehno spraševala, kdaj jo bo, zato mi je lepega dne rekel, da če mi je res tako všeč, jo podari meni. Bila sem presrečna in načrtovala sva, da jo bom po 16 letih poslala na festival Melodij morja in sonca. A je tudi tega letos vzela korona in iz vsega skupaj ni bilo nič. Ko pa sva se nekega dne z Domnom peljala na morje in zapela refren, sem dobila okoli 300 sporočil z vprašanji, katera pesem je to, kdo jo poje itd. Ob tem sva se samo spogledala in odločila, da posnameva duet,« pripoveduje Grošljeva.»Ona je bila prepričana, da gre za mojo najlepšo skladbo, in me je res dolgo spraševala, zakaj je nočem izdati. Očitno sem ocenil, da še ni bil čas za to. A je prišel primernejši čas, ko sva se oba povsem spontano odločila, da jo posnameva skupaj,« pa nam zaupa Domen.Romantična pesem je dobila tudi čudovit videospot, ki ga je ekipa posnela v Piranu in v Villi Fabiani na Krasu. Režisersko palico sta prepustila, Špelinemu nekdanjemu šefu v zelo priljubljeni skupini Atomik harmonik. In kako sta se Špela in Domen ujela na snemanju?»Tako kot se ujemava že zadnjih 14 let, odkar se poznava. Imava intenziven odnos, kar pomeni: ko je dober, je mega dober, ko je slabo, je pa mega slabo. Oba sva zelo temperamentna in med nama so super trenutki, ko se imava najraje na svetu in ustvarjava lepe spomine na pretekla leta. Seveda absolutno prijateljsko, da ne bo kakšnih namigovanj. So pa trenutki, ko se tudi spreva, in to zelo. Pred kratkim nisva govorila cele tri dni. Pri nekaterih stvareh sva si res različna, a na splošno sva zelo povezana. Snemanje spota je potekalo gladko, zelo sem zadovoljna s končnim rezultatom in hvaležna za vse odzive, ki jih dobivava od najinih sledilcev oziroma ljudi, ki so pesem že poslušali. Kljub trenutni situaciji sem srečna in vesela,« pravi Špela. Njenim besedam pa pritrdi Domen.»V našem poslu je malo zares iskrenih ljudi, Špela pa je takšna, kot je, odkar jo poznam. Ima veliko pozitivnih lastnosti, tako da tisti trenutki, ko je naporna, sploh ne pridejo do izraza,« v smehu prizna Domen. O tem, da bi lahko bila kdaj tudi čisto zares par, pa doda: »Kako že gre tisto o zarečenem kruhu? (smeh) Seveda si nekoč želim poroke ... Po tej izkušnji še toliko bolj,« ostane nekoliko skrivnosten. Sicer pa so pri pesmi Vino in kitara poleg glavnih akterjev, Špele Grošelj, Domna Kumra in, imeli prste vmes šein