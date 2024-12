Solze sreče in ganjenosti: vsi so zapeli Juliji v pozdrav (FOTO)

Športna dvorana v Benediktu je tudi letos pokala po šivih, toliko obiskovalcev je namreč prišlo občudovat, poslušat in gledat glasbenike, ki jih že vrsto let na odru združuje producent, scenarist in urednik koncertno-televizijskega spektakla, imenovanega Moč glasbe nas združuje, Denis Poštrak z odlično ekipo sodelavcev. Tudi tokrat pa gostje niso prišli le iz Slovenije, od Ljubljane, Celja, Velenja, Krškega, Kamnika, Trojan, Murske Sobote, Ptuja do Šentilja, temveč tudi iz Krapine, Čakovca, Varaždina na sosednjem Hrvaškem in celo iz Slovaške.

Solz sreče in ganjenosti ni manjkalo.

Za prvorojenko

Koncertni spektakel, ki ga vsako leto tudi posnamejo, so z uspešnico Cik cak odprli profesionalni smučarji iz zasedbe Retro Band, zatem pa je pevec Miha Balažič premierno predstavil najnovejšo skladbo Ona je kul. Poskrbel je tudi za presenečenje, ko je z občinstvom na suho, kot rečemo, zapel refren uspešnice skupine Magnet z naslovom Julija. Ne brez razloga, saj je organizator dogodka in producent Denis le dan pred prireditvijo dobil hčer, prvorojenko, ki sta jo s partnerico poimenovala prav po tej pesmi. Zato so se tudi v nadaljevanju večera, ko solz sreče in ganjenosti ni manjkalo, vrstile čestitke z nežno pesmijo in besedo.

50 let in slovo zasedbe Veter

Ovacije je doživela tudi skupina Prelom, ki je znova nastopila po 43 letih in predstavila zimzeleno uspešnico Ljubezen iz šolskih dni, nič manj bučno niso obiskovalci v dvorani pozdravili skupine Black & White, ki je po 36 letih zaigrala in zapela uspešnico Prisluhni školjki, pesem, ki jo slišimo v filmu Poletje v školjki. Ob 50-letnici pa so še zadnjič skupaj prišli na oder člani zasedbe Veter in obiskovalci so imeli privilegij, da so v živo prisluhnili originalni in legendarni Beli snežinki. Čeprav na sneg nekateri letos še vedno nestrpno čakajo, je dvorano ob tej pesmi vendarle pobelilo in vsi zbrani so uživali v prav posebnem vzdušju. Člane zasedbe Veter je občinstvo nagradilo s stoječimi ovacijami, za dodaten čar so poskrbele prižgane svetilke na mobilnih telefonih vseh v dvorani.

Novopečeni očka Denis Poštrak z legendarno Andrejo Makoter Foto: Gašper Vrabel

Večni romantik

Proslavljanja obletnic še ni bilo konec, saj sta v Benedikt prišla tudi Diana in Simon Gomilšek, Duo Platin, ki sta nas pred 20 leti zastopala na Evroviziji, tokrat pa so obiskovalci Diani čestitali ob osebnem prazniku. Kot vselej na prireditvi Moč glasbe nas združuje, ki sta jo povezovala znana televizijska voditeljica Jasna Kuljaj in Sašo Dobnik kot gasilec Sašo in poskrbela tudi za obilo smeha, sodelujejo tudi hrvaški izvajalci.

Podelili so zlate plošče za izjemne dosežke v glasbeni industriji.

Tokrat so bili med izvajalci Baruni in Latino ter Lima Len, ki je zakuhal letošnji hit poletja pri nas z naslovom Brajde. Srca publike je pobožal tudi večni romantik Rok Kosmač s prelepimi baladami, dve pa je odpel tudi Dominik Kozarič, ki se je po osemnajstih letih vrnil v Slovenijo s Kanarskih otokov.

Z večnimi uspešnicami je navdušila tudi gorenjska zasedba iz osemdesetih let Obvezna smer, Vlado Pilja pa je nastopil z likom Lepega Dase. Po mnogo letih smo na velikem odru lahko videli tudi Andrejo Makoter, ki je zapela uspešnico Prišlo mi bo to noč, s katero je navduševala v 90. letih. Ob že omenjenih estradnih imenih so občinstvo zabavali še Tjaša Božič, Claudia, Manči, Robert Ficker in ansambel Mladi prijatelji. Zlate plošče za izjemne dosežke v glasbeni industriji so prejeli Veter, Dominik Kozarič, Rok Kosmač in Tomaž Kozlevčar, član zasedb Prelom in Black & White. Platinasto ploščo pa so prejeli Baruni, Obvezna smer in Latino.

Duo Platin navdušuje tudi po dvajsetih letih od Evrovizije. Foto: Gašper Vrabel

Miha Balažic je s pesmijo Julija čestital organizatorju Denisu Poštraku za prvorojenko. Foto: Gašper Vrabel

Retro band združuje profesionalne smučarje, ki vedno nastopajo v svojih dresih. Foto: Gašper Vrabel

Tomaž Kozlevčar, prejemnik zlate plošče, je član tako zasedbe Prelom (na fotografiji) kot Black & White. Foto: Gašper Vrabel

Rok Kosmač je pobožal občinstvo z lepimi baladami. Foto: Gašper Vrabel

Tudi Sašo Dobnik in Jasna Kuljaj, ki sta povezovala prireditev, sta čestitala Denisu Poštraku ob rojstvu hčerke. Foto: Gašper Vrabel